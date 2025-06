Maior salário da MLS, Messi mostra no Mundial que investimento do Inter Miami compensa

Lionel Messi tem sido o grande protagonista da histórica campanha do Inter Miami no Mundial de Clubes. Mas não é apenas o desempenho em campo que chama atenção quando o assunto é o camisa 10 argentino. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (25) pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA), Messi é, de forma disparada, o jogador mais bem pago do futebol norte-americano, com um salário anual de US$ 20,4 milhões (aproximadamente R$ 112 milhões). O número chama atenção por representar cerca de 74% de todo o orçamento salarial do Atlanta United, um dos principais clubes da liga, que tem folha de US$ 27,6 milhões (R$ 151,8 milhões).

O Inter Miami, por sua vez, lidera o ranking de folhas salariais da MLS com folga. A equipe investe US$ 46,8 milhões (R$ 257,4 milhões) por ano em salários. Esse investimento massivo se traduz em um elenco estrelado. Além de Messi, o Inter Miami conta com outros dois jogadores entre os mais bem pagos da liga: Sergio Busquets, com US$ 8,77 milhões anuais (R$ 48,2 milhões), e Jordi Alba, com US$ 6 milhões (R$ 33 milhões). Somados, os três veteranos representam um custo de US$ 35,2 milhões (R$ 193,2 milhões), valor que supera toda a folha salarial do Toronto FC, segundo clube mais caro da MLS, com US$ 34,15 milhões (R$ 187,5 milhões).

Mas é Messi quem sustenta o time tecnicamente, como ficou evidente nos três jogos da fase de grupos do Mundial. Na estreia, contra o Al-Ahly, o camisa 10 atuou durante os 90 minutos e teve atuação sólida, com 74% de aproveitamento nos passes (33 certos em 45), dois passes decisivos, três dribles certos em quatro tentativas, duas finalizações no gol e dois desarmes.

Na segunda rodada, diante do Porto, Messi foi o nome do jogo. Além de marcar o gol da vitória por 2 a 1, registrou 70 ações com a bola, acertou 77% dos passes (43 em 56), teve duas finalizações perigosas e venceu seis dos nove duelos disputados.

Contra o Palmeiras, Messi foi novamente titular e jogou os 90 minutos, com uma impressionante taxa de 90% de acerto nos passes (57 de 63), cinco dribles certos em sete tentativas, um passe decisivo e presença constante na articulação ofensiva. Apesar de não ter feito gol, foi decisivo na condução do jogo e sofreu apenas uma falta, demonstrando controle e leitura de jogo mesmo sob pressão. Recebeu ainda um cartão amarelo, o único nas três partidas.

A aposta do Inter Miami em estrelas globais tem surtido efeito, ao menos esportivamente. Com Messi liderando dentro de campo, o clube avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes e enfrentará o Paris Saint-Germain no próximo domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O duelo será um reencontro simbólico para Messi, que defenderá o Inter Miami justamente contra o clube que defendeu nas duas temporadas anteriores. E mais uma vez, o investimento bilionário será colocado à prova.