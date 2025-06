Mascherano comemora empate contra o Palmeiras: ‘meu time fez um grande jogo’

Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano comemorou o empate por 2 a 2 com o Palmeiras na noite desta segunda-feira (24). Embora tenha conseguido abrir uma vantagem de dois gols e permitido a igualdade, o treinador argentino ressaltou que o time norte-americano acabou perdendo intensidade no fim do jogo.

— Jogamos contra um time muito bom como o Palmeiras. Eu acho que o meu time fez um grande jogo. É difícil para a gente manter a intensidade já que normalmente na MLS é diferente. O time fez uma boa partida e nos últimos 15 minutos o time estava muito cansado. Fizemos uma boa fase de grupos e agora vamos jogar contra o PSG. Nós sabemos que eles têm um time com um grande treinador, mas nós ganhamos a chance de jogar contra eles. Tratar de preparar o jogo da melhor maneira — afirmou Mascherano.

Tadeo Allende, no primeiro tempo, e Luis Suárez, na etapa final, marcaram os gols do Inter Miami. O resultado colocava a equipe norte-americana na liderança do Grupo A. Só que o empate do Palmeiras no fim do jogo mudou o cenário e jogou a equipe para o segundo lugar da chave.

— Nós estamos entre os 16 melhores times do mundo, então toda a Major League Soccer tem que ter orgulho disso. Você joga com o coração. Esse tipo de jogo normalmente tem mais intensidade do que nós tivemos na Liga, mas quando tínhamos a bola nós jogávamos futebol — justificou Mascherano.

Agora o Inter Miami volta a campo no próximo domingo (29), às 13h, quando enfrentará o Paris Saint-Germain, em jogo que vale vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

