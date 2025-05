Os ingressos para a partida entre America do México e Los Angeles FC, que definirá o último integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, foram esgotados nesta terça-feira (27). O jogo acontece no próximo sábado (31), às 23H30 (de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles.

A carga de ingressos foi esgotada em poucos dias por torcedores das duas equipes. Desta forma, é esperado um clima pulsante no estádio. O vencedor da partida ganhará o direito de fazer parte do grupo D do Mundial de Clubes, que, além do Flamengo, conta com Chelsea e Esperánce, da Tunísia. Além da vaga, o ganhador levará 9,55 milhões de dólares (R$ 53,9 milhões) pela classificação.

Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade permanecer, a vaga será decidida nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rivalidade entre America e Los Angeles FC

De acordo com a imprensa local, existe uma certa rivalidade entre as duas equipes por conta da grande comunidade de torcedores do America em Los Angeles. Além disso, o time norte-americano eliminou o America na semifinal da Champions da Concacaf na única partida oficial entre os times, em 2020.

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Jogos da primeira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Esperánce (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda-feira às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia

🌏 Chelsea (ENG) x América (MEX) ou Los Angeles (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Geórgia