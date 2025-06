Dia dos Namorados: Belle conta início da relação com Thiago Silva, do Fluminense

Juntos há 20 anos, a influenciadora Belle Silva e o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, vão comemorar mais um Dia dos Namorados em união. Em entrevista exclusiva ao site Lance!, a esposa do jogador contou a história do início da relação entre eles. Marcada pela juventude, distância e amor, os dois passaram por uma grande trajetória.

A influenciadora revelou que conhece o marido desde os tempos de criança. Thiago Silva é amigo pessoal do irmão dela. A proximidade entre os dois teria sido a ponte para o início do relacionamento de Belle com o zagueiro. Mas os compromissos esportivos e uma improvável doença intensificou o romance.

- A gente se conheceu bem moleque. Ele é amigo do meu irmão. Morávamos no mesmo bairro. A gente foi se conhecer mesmo quando eu tinha 12 e ele 14 anos. Quando a gente começou a namorar de verdade, ele estava no Juventude. Na época a gente manteve uma relação a distância - iniciou a influenciadora, antes de falar sobre a mudança da mudança de continente.

- Não fui com o Thiago na primeira vez que ele foi jogar na Europa. Só quando ele se transferiu para a Rússia, e teve o problema de saúde, que me mudei. A princípio, ia apenas para visitá-lo, mas os planos foram mudados e acabei casando - concluiu.

Thiago Silva foi diagnosticado com tuberculose em 2005. Na época, ele defendia o Dínamo de Moscou, da Rússia. Em meio ao cenário, Belle contou que largou os estudos no Brasil e se mudou para Europa em busca de ajudar no processo de recuperação do zagueiro.

- Foi muito difícil essa escolha de ir para lá. Porque tinha meus estudos. O ruim dessa decisão, foi o fato de ter largado os estudos. Não queria parar de estudar para ir, foi difícil. Tinha 17 anos na época. Minha mãe teve que ir comigo, deixar dois filhos aqui, marido, foi meio bagunçado no início. Mas foi uma decisão pensada e calculada. Depois que fui, não voltei - contou.

Final feliz de Belle e Thiago Silva

O casal venceu as adversidades e conseguiu construir uma história digna de filme. Após o momento conturbado na Rússia, Thiago conseguiu se recuperar da tuberculose e retornou ao Fluminense, para em 2007 conquistar o título da Copa do Brasil.

Posteriormente, ele passou por grandes clubes da Europa, como Milan, PSG e Chelsea, onde conquistou a Champions League em 2021. Em meio a tragetória de sucesso, troca de clubes, elenco, treinadores, cidades, o zagueiro sempre teve ao lado Belle Silva.

No dia 12 de novembro de 2008, o casal comemorou junto a chegada do primeiro filho: Isago. Dois anos depois, chegou Iago. Ambos se inspiram no pai e buscam ter sucesso no futebol. Atualmente, os dois são jogadores das categorias de base do Chelsea.

Belle Silva e Thiago Silva vivem relacionamento há 20 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

