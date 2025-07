‘Liderança atemporal’, diz jornal inglês sobre estrela do Fluminense

O conto de fadas do Fluminense aos olhos do mundo do futebol talvez seja uma das principais histórias do Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A classificação às semifinais coroa a melhor campanha de uma equipe não europeia na competição intercontinental — feito que só foi possível devido à liderança de um consagrado no Velho Continente: Thiago Silva, capitão do time de Guerreiros.

"Com a braçadeira azul royal ainda presa ao bíceps esquerdo como um torniquete, Thiago Silva está incongruente com o cenário". Assim definiu o jornal inglês "The Athletic", sobre a exibição do camisa 3 na partida entre Fluminense e Al-Hilal, válida pelas quartas de final do Mundial.

— Há um Deus aqui e ele é o número 3, ostentando um corte no nariz que ele se recusa a cuidar, exceto durante um intervalo para beber água, em que ele e o empresário Renato Gaúcho falam apenas entre si — completou o veículo.

Na última semana, Thiago Silva viralizou durante o jogo contra a Inter de Milão ao passar orientações táticas para o time do Fluminense acertar a marcação contra os italianos e auxiliar na classificação da equipe de Renato Gaúcho. Questionado sobre a liderança e inteligência de jogo, o zagueiro deu detalhes de como foi adquirindo o conhecimento para ensinar o time a passar por situações de dificuldade.

Na partida seguinte, a participação do jogador nas questões internas do campo voltou a ganhar notoriedade na mídia internacional, principalmente pela postura calculista nos gramados. Apesar o gol sofrido em escanteio no início do segundo tempo, ele foi fundamental defensivamente ao longo dos 90 minutos contra o Al-Hilal.

— Silva, que completa 41 anos em dois meses, manteve a compostura durante toda a partida. Quando Martinelli marcou para abrir o placar contra o Al-Hilal, ele não correu atrás do companheiro de equipe. Ele ficou no meio do campo e apontou para o céu por alguns segundos antes de convencer seu parceiro de defesa a fazer uma observação tática — concluiu Jordan Campbell, autor da matéria.

🟢⚪🔴 Fluminense 2x1 Al-Hilal 🔵⚪

E deu Fluminense de novo. O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules — Marcos Leonardo fez para os sauditas —, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais. O jogo aconteceu na tarde desta sexta-feira, feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Na próxima fase, o Tricolor não terá Freytes e o camisa 8, que tomaram o segundo amarelo.

