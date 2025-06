Caio Ribeiro é sincero sobre participação do Flamengo no Mundial

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 2, neste domingo (29), e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa nas oitavas de final. Depois do apito final, o comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro foi sincero sobre a participação do Rubro-Negro na competição.

Com gols contra de Pulgar, dois de Harry Kane, e um de Goretzka, o Bayern levou a melhor e se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes. O clube alemão vai enfrentar o Paris Saint Germain, que despachou o Inter Miami por 4 a 0.

Assim que a partida acabou, Caio Ribeiro falou sobre a participação do Flamengo no novo Mundial de Clubes da Fifa e foi sincero.

- O torcedor do Flamengo tem que estar orgulhoso da participação do clube no Mundial. Foi primeiro na fase de grupos, fez um grande jogo, uma grande vitória contra o Chelsea e hoje errou mais do que costuma errar. Foi um jogo defensivamente abaixo, mas jogou - disse Caio Ribeiro.

- Se o Flamengo, para mim, ao lado do Palmeiras, é o melhor clube da América do Sul, o Bayern é um dos melhores times do mundo, pelo nível de investimento, pela questão física, técnica… Então, tem que reconhecer o mérito do adversário e o Flamengo, para mim, fez um bom jogo, mesmo sendo desclassificado - completou.

Como foi o jogo entre Flamengo x Bayern no Mundial

Em três minutos, o Flamengo mostrou que, além da dificuldade de encarar um dos melhores times do mundo, teria outro desafio contra o Bayern de Munique: o nervosismo. Logo aos dois, Wesley entregou a bola ao ataque alemão, e, em seguida, Rossi saiu de forma errada para o jogo. O resultado disso foram três escanteios cedidos nas primeiras cinco voltas do ponteiro. Na última cobrança dessa sequência o Bayern não perdoou e abriu o placar com gol contra de cabeça de Pulgar.

A torcida do Flamengo não se abateu no estádio e mostrou que o resultado era totalmente reversível. Mas, aos nove minutos, em novo erro na saída de jogo, Kane roubou a bola de Arrascaeta e chutou no cantinho para tirar de Rossi e deixar a montanha ainda mais alta para o Rubro-Negro escalar.

O Flamengo, então, começou a colocar a bola no chão e teve mais volume ofensivo na partida. A primeira grande chance da equipe veio aos 14 minutos, em chute forte de Luiz Araújo dentro da área que exigiu um verdadeiro milagre de Neuer com a mão direita. O time de Filipe Luís, de fato, começou a jogar futebol e foi premiado aos 32 minutos, quando Gerson aproveitou cruzamento de Luiz Araújo e acertou um foguete para vencer Neuer e diminuir o placar.

Mas a euforia com o gol e o bom momento no jogo foi transformada novamente em drama. O Flamengo recuou suas linhas e chamou o Bayern para o ataque, movimento muito arriscado contra uma equipe que não costuma perdoar. E não deu outra. Aos 40 minutos, Goretzka ficou com a sobra de um cruzamento na entrada da área e chutou no contrapé de Rossi para fazer o terceiro. Allan ainda entrou no jogo na vaga de Pulgar, que saiu com suspeita de fratura, mas não mudou a história da primeira etapa, que terminou em 3 a 1 para os alemães, mas com leve superioridade do Flamengo na posse de bola (51% x 49%) e equílibrio em chutes ao alvo (2 x 2).

Em desvantagem, só restava ao Flamengo apertar o Bayern no início do segundo tempo. Foi assim que os cariocas, em um dos momentos em que rondavam a área adversária, acharam um pênalti depois de Olise colocar a mão na bola em cruzamento de Arrascaeta. Na cobrança, Jorginho deixou toda experiência na marca da cal e cobrou com frieza para deslocar Neuer e colocar o Rubro-Negro de novo no jogo aos nove minutos.

O Flamengo jogava melhor até os 20 minutos da etapa final, mas o Bayern aumentou o volume ofensivo e passou a ameaçar a saída de bola da equipe brasileira. Foi assim que o time de Vincent Kompany forçou o erro de Luiz Araújo e viu o roteiro se repetir: roubada no campo de ataque e bola nos pés de Kane, que justificou mais uma vez seu status de artilheiro e marcou o quarto dos bávaros.

O Bayern, então, com toda a qualidade e experiência do elenco, administrou o jogo com maestria, esfriou o ímpeto do Flamengo e só esperou o apito final. A equipe rubro-negra até tentou assustar em lances de bola aérea, mas não conseguiu ir além.