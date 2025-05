Capitão da Internazionale, Lautaro Martínez afirmou que o clube entra no Mundial de Clubes da FIFA 2025 com o objetivo claro de conquistar o título. Em entrevista à entidade, o atacante argentino destacou a importância da competição e revelou a empolgação por participar da primeira edição no novo formato, com 32 clubes.

— Estou muito animado com a chance de disputar o Mundial de Clubes. Para mim, lembra muito a Copa do Mundo. Vai ser especial, ainda mais sendo a primeira vez com esse formato. Queremos muito ver como será — declarou.

A Inter está no Grupo E, ao lado do River Plate (Argentina), Monterrey (México) e Urawa Red Diamonds (Japão). A estreia acontece em 17 de junho, contra o time mexicano, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles. Lautaro prevê um ambiente intenso para o duelo.

— Vai ser um ótimo jogo. Um estádio grande, torcida em peso, e isso só motiva ainda mais. Gosto de partidas assim, que exigem o máximo — disse.

Duelo contra o River Plate

O atacante também comentou sobre o reencontro com o River Plate, clube argentino que enfrentou quando atuava no Racing. Segundo ele, será especial reencontrar o adversário e colegas da seleção argentina que hoje defendem o time de Buenos Aires.

— Com certeza. Eu obviamente os enfrentei quando jogava na Argentina, e eles são um time enorme no nosso país. São conhecidos no mundo todo. Todo mundo sabe quem eles são e do que são capazes, então precisamos nos preparar da melhor forma possível, porque sabemos que eles vão levar a competição tão a sério quanto nós — disse Lautaro.

Lautaro Martínez comemorando gol com a camisa do Racing (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Objetivo da Inter no Mundial

Sobre a expectativa da Inter na competição, Lautaro acredita que obejtivo da Inter de Milão é bem definido.

— Já disse antes e repito: pela história e pelo tamanho do clube, a Inter sempre tem que mirar títulos — afirmou o atacante.