A Inter de Milão está classificada para o Mundial de Clubes e pode cruzar o caminho de um time brasileiro nas oitavas de final da competição. Integrante do Grupo E, pode enfrentar o Fluminense, que está no Grupo F. O chaveamento do torneio colocará os dois classificados de cada grupo frente a frente.

Ao longo da atual temporada, a Inter de Milão acumulou bons números. Em 49 jogos, o time comandado por Simone Inzaghi foi derrotado em apenas cinco vezes e tem um aproveitamento de 74% com 33 vitórias e 11 empates.

Simone Inzaghi em Inter de Milão x Bayern de Munique (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Um dos pontos mais fortes do time italiano está na defesa. Os Nerazzurri são os menos vazados da Liga dos Campeões 2024/25, com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos. O goleiro Yann Sommer não foi batido em oito das 11 partidas que disputou.



Estilo de jogo



Apesar do bom trabalho da defesa, a Inter de Milão se destaca nos números ofensivos. A equipe italiana tem 100 gols em 49 jogos e alcança média superior a 2 gols por jogo, contabilizando as partidas disputadas na Liga dos Campeões, no Campeonato Italiano, na Copa da Itália e na Supercopa da Itália.

Inter se classificou para a semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

O time comandado por Simone Inzaghi costuma manter a posse de bola e chegar ao ataque sempre que possível. A versatilidade do elenco chama atenção, já que os atletas conseguem se adaptar a diferentes estratégias de jogo propostas pelo treinador.



Jogadores de destaque

Lautaro Martínez comemora gol contra o Bayern na Champions (Foto: Marco Bertorello/AFP)



Lautaro Martínez é o artilheiro da equipe italiana, com 21 gols em 43 jogos. O atacante argentino também deu dois passes decisivos para seus companheiros balançarem as redes. Ao lado de Lautaro, Marcus Thuram aparece como uma peça importante no ataque. O francês marcou 17 gols em 44 partidas e é o vice-artilheiro da equipe.

Outro jogador que merece destaque é Yann Sommer. O goleiro de 36 anos foi titular em 12 dos 11 jogos da Inter de Milão na Liga dos Campeões, fez 34 defesas e sofreu apenas cinco gols, sendo o menos vazado até as quartas de final da competição.

Sommer no aquecimento para Bayern de Munique x Inter de Milão (Foto: Alexandra Beier / AFP)

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl Stadium

🌏 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Inter de Milão x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field