Xabi Alonso indica surpresa na escalação do Real Madrid para estreia no Mundial

No primeiro treino do Real Madrid nos Estados Unidos, Xabi Alonso indica uma surpresa para a estreia no Mundial de Clubes. Existe a expectativa de que Arda Güler inicie o duelo contra o Al Hilal entre os titulares, na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília).

Existe a possibilidade de que Güler jogue no interior do meio de campo, onde formaria um quarteto com Bellingham, Tchouaméni e Valverde. No entanto, o jovem de 20 anos também atuou em diversas ocasiões pela ponta direita, em que Rodrygo costume preencher o espaço, na temporada passada.

Pela primeira vez, Xabi Alonso treinou com o elenco completo após a integração de Vini Jr, Arda Güler e Lunin. Apenas Endrick e Ferland Mendy não participaram da sessão, uma vez que estão lesionados e não devem participar do Mundial de Clubes, embora estejam inscritos pelo Real Madrid.

Sob muito calor, o comandante também contou com Militão e Carvajal durante quase todo o treinamento com o grupo. A dupla se aproxima de um retorno aos campos após graves lesões devido a rupturas de ligamentos anteriores cruzados de joelhos.

Estreia do Real Madrid no Mundial

O Real Madrid se prepara para entrar em campo no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, na próxima quarta-feira. O primeiro adversário será o Al-Hilal, em Miami, no estádio Hard Rock. No dia 22 de junho, domingo, o desafio será contra o Pachuca, no estádio Bank of America, em Charlotte. Por fim, os espanhóis encaram o Salzburg no dia 26, na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field.

