Rui Patrício vai reencontrar ex-companheiros de Seleção em duelo contra o Manchester City

Aos 37 anos, Rui Patrício se prepara para um reencontro especial no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Goleiro titular do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o veterano português enfrentará neste domingo (22), às 22h (de Brasília), o Manchester City, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo G. Mais do que um desafio contra um dos elencos mais fortes do torneio, a partida marcará o reencontro de Patrício com três ex-companheiros da Seleção Portuguesa: Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes.

Com 108 partidas pela equipe nacional, Rui Patrício é um dos símbolos da geração que conquistou a Eurocopa em 2016 e a Liga das Nações em 2019. Sua última convocação aconteceu recentemente, em maio de 2024, quando foi incluído por Roberto Martínez na lista para a Euro 2024, ao lado de Diogo Costa (Porto) e José Sá (Wolverhampton). Na época, ainda defendia a Roma.

A transferência para o Al Ain marcou a primeira aventura de Rui Patrício fora do futebol europeu. Revelado pelo Sporting, o goleiro passou também pelo Wolverhampton e pela Roma, antes de ser anunciado pela Atalanta para a temporada 2024/25. No entanto, sua passagem pelo clube italiano durou pouco: disputou apenas seis partidas antes de aceitar o desafio nos Emirados Árabes.

No Mundial, o início de campanha do Al Ain foi difícil. A equipe foi derrotada por 5 a 0 pela Juventus, mostrando dificuldades diante de adversários de maior peso. Já o Manchester City estreou com vitória sólida por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, com gols de Phil Foden e Jérémy Doku, e chega embalado para o confronto deste domingo, que será disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O reencontro com Bernardo, Rúben Dias e Matheus Nunes promete ser marcado pela emoção, mas também por um duelo técnico intenso. Os três atletas do City foram peças importantes na seleção portuguesa nos últimos anos e hoje brilham sob o comando de Pep Guardiola.

Para Rui Patrício, será uma oportunidade de reencontrar velhos companheiros e mostrar que ainda pode fazer a diferença — mesmo longe da Europa.