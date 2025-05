Em entrevista para à Fifa, Cristian Roldán, meia estadunidense do Seatlle Sounders, falou sobre a expectativa de jogar o Mundial de Clubes. O jogador exaltou a qualidade do Botafogo e disse que o clube carioca não tem o reconhecimento que merece. Além disso, Roldán projetou os jogos contra europeus e falou sobre o objetivo do Sounders na competição.

Expectativa para o jogo contra o Botafogo

— Acredito que o Botafogo não recebe o reconhecimento que merece pelo nível que está jogando atualmente. É um time que passou por dificuldades na primeira divisão, foi rebaixado, voltou e agora está investindo, tem grandes jogadores no elenco. Então, estou muito animado para esse jogo —

Roldán chegou a dizer que o confronto contra o Botafogo pode ser mais desafiador do que os jogos contra os europeus — Eu gosto de assistir ao futebol brasileiro. Diria que esse confronto vai ser, em certos aspectos, até mais desafiador [que os demais] — completou o meia.

Como será jogar contra gigantes europeus

— Estou muito empolgado com a chance de jogar contra esses clubes. PSG e Atlético estão jogando muito bem atualmente, então, poder competir com eles em um palco mundial vai ser muito gratificante. É um novo nível de competição e um desafio diferente para a gente — disse Roldán.

Objetivo do Seattle Sounders no Mundial de Clubes

— Nosso objetivo é vencer jogos. Sabemos que será difícil contra PSG, Atlético e Botafogo, mas temos o fator casa a nosso favor e precisamos aproveitar isso. Estar preparados para jogar contra esses times é o que vai fazer a diferença — completou.

Cristian Roldán tem 29 anos e está no Seattle Sounders desde 2015. Nesta temporada, o jogador tem 16 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O time norte-americano é o quarto colocado da Conferência Leste da MLS com 23 pontos.