O meio-campista argentino Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, mostrou seu conhecimento sobre o Brasil e o Botafogo, um dos adversários do clube espanhol no Mundial de Clubes 2025, em um vídeo publicado pelo Atlético no Instagram. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, De Paul respondeu a perguntas sobre o país e o rival brasileiro, além de se arriscar a falar algumas palavras em português.

No Atlético de Madrid desde 2021, De Paul já disputou mais de 180 partidas pelo clube. Só na atual temporada, o meio-campista participou de 49 jogos, marcou três gols e deu nove assistências, sendo peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Diego Simeone.

Vini Jr. disputa a bola com Rodrigo de Paul em partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Revelado pelo Racing Club, da Argentina, De Paul chegou à Espanha em 2014 para jogar pelo Valencia. Depois de uma passagem pela Udinese, da Itália, o jogador transferiu-se para o Atlético de Madrid em uma negociação avaliada em cerca de 35 milhões de euros.

No Mundial, Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam no dia 23 de junho, às 16h (horário de Brasília), no histórico estádio Rose Bowl, que foi palco da final da Copa do Mundo de 1994. O confronto pode ser decisivo para a definição do classificado do grupo B para a próxima fase da competição. Além dos dois clubes, o grupo ainda conta com PSG (França) e Seattle Sounders (Estados Unidos).