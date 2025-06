Filadélfia (EUA) - Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! conversou de maneira exclusiva com Liam Twomey, do The Athletic, sobre esse duelo de gigantes.

Um dos temas mais debatidos entre os europeus tem sido o forte calor que faz nos Estados Unidos. O jornalista respondeu sobre isso e revelou como os ingleses encaram o Flamengo, que é um clube mundialmente conhecido.

- O time do Flamengo é uma equipe forte. Acho que o Chelsea sabe que eles são um dos maiores times do Brasil. Conhecemos alguns dos jogadores no futebol inglês, conhecemos o treinador, o Filipe Luís e, obviamente, o Jorginho. Então, não acho que haverá qualquer tipo de complacência ou arrogância por parte do Chelsea para esse jogo - começou o jornalista inglês



- Sabemos o quão importante essa competição é para os times sul-americanos. E será jogada em condições muito diferentes, em termos de temperatura - completou Liam Twomey, do The Athletic

Opinião do jornalista sobre Jorginho, jogador do Flamengo

A estreia de Jorginho com a camisa do Flamengo foi além do que se esperava. O meio-campista foi um dos regentes do setor central do time comandado por Filipe Luís, e marcou o bom desempenho com uma assistência para Luiz Araújo na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. O jornalista falou sobre a visão que tem do novo reforço do Flamengo e a estratégia do Chelsea para freá-lo.

- Sim, ele é alguém que teve uma carreira muito boa na Premier League. Foi um jogador muito, muito importante para o Chelsea por um bom tempo. E acho que foi bastante valorizado por muitos torcedores quando saiu - começou o jornalista inglês

- Depois, também foi importante para o Arsenal, embora talvez não por tanto tempo. Mas ele é um meio-campista de altíssimo nível técnico. Acho que o Chelsea sabe exatamente o que ele pode trazer ao Flamengo. Ele controla o jogo, dita o ritmo, e o Chelsea vai tentar negar espaço e impedir seus passes - completou Liam.

Calor intenso no Mundial de Clubes

Um dos assuntos mais debatidos na Europa são as condições climáticas no novo Mundial de Clubes da Fifa. O verão norte-americano tem sido uma pedra no sapato dos times que vem em fim de temporada.

- Ainda acho que está quente. Acho que isso vai ser algo importante para o Chelsea lidar nesse jogo, porque no primeiro jogo em Atlanta, o teto do estádio estava fechado, então eles puderam controlar a temperatura. Parecia um jogo normal na Europa - revelou Liam Twomey

- Este será bem, bem diferente. Já vimos em outros jogos desse torneio que o calor desacelera o ritmo. Cansa os jogadores. O Flamengo estará mais acostumado a isso do que o Chelsea, com certeza.

Mas o Chelsea já está nos Estados Unidos há uma semana. A base de treinamentos deles tem sido na Filadélfia desde então. Então eles se adaptaram, de certa forma, às condições, e acho que vão continuar se adaptando conforme esses dois jogos acontecerem - completou o jornalista