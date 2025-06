Jornais internacionais exaltam Paulinho após vitória do Palmeiras

Paulinho foi o nome da classificação do Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes. O atacante marcou um belo gol na prorrogação e garantiu a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Botafogo. Alguns veículos internacionais destacaram a atuação do jogador e chegaram a compará-lo a Estêvão.

O diário "Mundo Deportivo", da Espanha, estampou a frase "Paulinho se veste de Estêvão" para destacar a atuação do camisa 10 do Palmeiras. O portal criticou a performasse de Vitor Roque, tratando o atacante como "imprudente".

Já o As, também da Espanha, resolveu exaltar Paulinho com um tom de provocação a Vitor Roque. A matéria feita pelo jornalista Héctor Pérez tem como destaque a frase "Paulinho salva Vitor Roque" e trata o gol do atacante como "espetacular".

O The Athletic, dos Estados Unidos, se referiu a Paulinho como "O super substituto que levou o Palmeiras às quartas de final". O jornal também destacou o jogador como talentoso e que ele parecia "determinado a causar impacto quando entrou no jogo."

O portal Bild, da Alemanha, tratou o jogador como "ex-astro da Bundesliga". Paulinho jogou pelo Bayer Leverkusen por quatro temporadas e meia antes de se transferir para o Atlético Mineiro em 2023. Pelo clube alemão, fez 79 jogos e marcou nove gols.

A Gazzetta dello Sport relatou a vitória do Palmeiras como "Aos 100 minutos, Paulinho resolve". Além disso, o portal lembrou da passagem do jogador pelo Bayer Leverkusen e relatou que ele ainda não está 100% recuperado da lesão que o tirou do início da temporada do Palmeiras.

Como foi o gol de Paulinho?

Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Paulinho recebeu dentro da área, deu bonito drible em Marlon Freitas e bateu de canhota no cantinho de John para abrir o placar a dar a classificação para o Palmeiras.

Paulinho comemora gol contra o Botafogo (Foto: Divulgação/ Palmeiras/ X)

O Alviverde aguarda o vencedor da partida entre Chelsea x Benfica para descobrir seu adversário nas quartas de final.

