Em entrevista à FIFA, o defensor Josko Gvardiol comentou as expectativas do Manchester City para o Mundial de Clubes 2025 e destacou a confiança do elenco para a competição. Após uma temporada histórica em 2022/23, em que o time conquistou a tríplice coroa — Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões da UEFA — e estabeleceu recordes na sequência, o clube inglês busca reafirmar sua posição no cenário internacional.

Em 2023/24, o City se tornou o primeiro time a vencer quatro títulos consecutivos da Premier League e conquistou o título mundial pela primeira vez. Apesar disso, a segunda temporada de Gvardiol no elenco teve desafios: a equipe perdeu a disputa pelo título inglês e foi eliminada da Liga dos Campeões da UEFA nos playoffs.

Concentração no novo desafio

Sobre os desafios enfrentados na competição, Gvardiol afirmou que as dificuldades recentes aumentaram a motivação da equipe para a disputa do Mundial de Clubes. Segundo ele, o time encara o torneio como uma oportunidade de reafirmação.

- É a primeira vez que essa competição acontece, então vai ser algo especial. Queremos mostrar que ainda somos o time que éramos na temporada passada. Não vamos lá para férias ou descanso. Vamos para buscar o troféu. - afirmou o defensor.

Expectativa pelo torneio nos Estados Unidos

O defensor ressaltou o ambiente positivo e apoio da torcida que esperam nos Estados Unidos.

- No ano passado, fizemos a pré-temporada lá (Estados Unidos) e fiquei impressionado com o apoio dos torcedores. Este torneio será uma oportunidade de ver a paixão pelo futebol em diferentes cidades - disse em entrevista à FIFA.

Gol marcado por Gvardiol contra o Nottingham Forest na Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Adaptação e evolução sob Guardiola

Versátil, o defensor croata atua como zagueiro e lateral esquerdo. Além disso, Gvardiol também se destaca em jogadas ofensivas, com gols importantes, inclusive contra Real Madrid e Chelsea. Ele revelou que a influência de Pep Guardiola tem sido fundamental para seu crescimento e reforçou a ambição coletiva do elenco.

- A simplicidade é a chave dele. Jogar de forma simples é o mais difícil, e continuo tentando me aprimorar nisso. Sabemos das nossas qualidades e queremos provar isso novamente no Mundial - comentou o atleta.

O City está no Grupo B e enfrentará o Wydad Casablanca (Marrocos) em Filadélfia, o Al Ain (Emirados Árabes) em Atlanta e a Juventus (Itália) em Orlando.