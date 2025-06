Fluminense: Samuel Xavier revela que trocou de camisa com Yan Couto após polêmica

NOVA JERSEY (EUA) — Samuel Xavier revelou que trocou de camisa com Yan Couto, brasileiro que joga no Borussia Dortmund. O jogador do Fluminense mostrou a camisa e contou como foi o contato.

continua após a publicidade

Samuel relatou que Couto o procurou para pedir desculpas após uma polêmica envolvendo os dois. Samuel Xavier sofreu uma entrada forte de Yan Couto, que alevou um cartão amarelo. Após o jogo, o brasileiro se aproximou para se desculpar. Em tom bem-humorado, o jogador do Fluminense disse que era só trocar as camisas.

➡️ AO VIVO: acompanhe o dia da estreia do Fluminense no Mundial direto dos EUA

- O Yan chegou firme, tomou o amarelo, e depois veio conversar comigo. Brinquei com ele, falei: ‘Tá perdoado, mas só se rolar a camisa do Dortmund’ (risos). Ele topou, e trocamos. É bacana ver um brasileiro se destacando no futebol europeu. Desejo muito sucesso pra ele - disse Samuel Xavier.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Samuel Xavier contou sobre encontro com Yan Couto (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O que vem pela frente?

O Fluminense empatou sem gols com o Borussia Dortmund. O próximo adversário do Tricolor é o Ulsan Hyundai. A partida será no sábado (21), às 21h30 (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam.