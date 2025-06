Cobertura de Diogo Defante em Fluminense x Borussia chama atenção

Fluminense e Borussia Dortmund protagonizaram um empate sem gols, nesta terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Mundial de Clubes. Durante a transmissão da "Cazé TV", uma prática do humorista Diogo Defante durante a transmissão da partida chamou atenção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O influenciador é um dos correspondentes do canal no Youtube para a cobertura do torneio da Fifa. Para a partida entre Fluminense e Borussia Dortmund, Defante ficou à beira do campo. Durante o tempo em que esteve lá, ele tentou prever um gol do time carioca.

A ação do humorista foi inspirada na antiga cobertura de Régis Rosing, o "repórter profeta", antigo funcionário da Globo. O comunicador ficou famoso após começar a "prever" os lances de gols durante reportagens do futebol nacional. Veja abaixo a tentativa de Diogo Defante:

continua após a publicidade

➡️ Messi recebe visita ilustre em treino no Mundial de Clubes

Fluminense no Mundial de Clubes

O clube carioca está no Grupo F do torneio da Fifa. O empate sem gols com o Borussia Dortmund, na estreia da competição, garantiu um ponto na tabela de classificação da chave inicial. Além do clube alemão, o Fluminense também encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coréia do Sul.

A equipe do técnico Renato Gaúcho retorna a campo pela competição no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade