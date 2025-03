O que a premiação do Super Mundial representa para as finanças dos clubes brasileiros?

A Fifa anunciou nesta semana que distribuirá US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões) em premiações para os 32 clubes participantes do Super Mundial de Clubes 2025. Entre os beneficiados, quatro clubes brasileiros estão garantidos no torneio: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Mas o que essa premiação representa para as finanças dessas equipes?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Cota fixa já representa um grande reforço 💵

De acordo com o Uol, cada clube brasileiro participante receberá US$ 15,2 milhões (R$ 87,8 milhões) apenas pela participação no torneio.



Para se ter uma ideia, esse valor equivale a cerca de 10% das receitas anuais de Flamengo e Palmeiras, clubes com maior faturamento do Brasil. Já para Fluminense e Botafogo, o impacto é ainda maior e apenas a participação no Mundial pode render quase 20% do faturamento anual dessas equipes.

Quanto os clubes podem ganhar? 📊

Além da cota fixa de participação, os valores podem aumentar conforme o desempenho no torneio. Veja as premiações por fase:

Cada Empate : US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões)

: US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) Cada Vitória : US$ 2 milhões (R$ 11,6 milhões)

: US$ 2 milhões (R$ 11,6 milhões) Oitavas de final : US$ 7,5 milhões (R$ 43,5 milhões)

: US$ 7,5 milhões (R$ 43,5 milhões) Quartas de final : US$ 13 milhões (R$ 75,4 milhões)

: US$ 13 milhões (R$ 75,4 milhões) Semifinais : US$ 21 milhões (R$ 121,8 milhões)

: US$ 21 milhões (R$ 121,8 milhões) Vice-campeão : US$ 30 milhões (R$ 174 milhões)

: US$ 30 milhões (R$ 174 milhões) Campeão: US$ 40 milhões (R$ 232 milhões)

Caso um clube brasileiro chegue à final, a premiação somada pode ultrapassar R$ 300 milhões, representando um impacto gigantesco nas contas de qualquer equipe.

continua após a publicidade

Mundial de Clubes pode ser um divisor de águas 🌍🏆

O Super Mundial de Clubes se torna, portanto, uma competição estratégica para as finanças dos clubes brasileiros. Além da visibilidade e do prestígio internacional, o torneio oferece uma premiação recorde que pode aliviar as contas e impulsionar novos investimentos.

Com Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo na disputa, resta saber qual deles irá mais longe e, consequentemente, encher ainda mais os cofres.

continua após a publicidade