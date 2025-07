Fluminense ainda não sofreu gols de clubes europeus no Mundial

O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, a equipe comandada por Renato Gaúcho fez história e alimentou ainda mais o sonho do título inédito. No time de Renato, o setor defensivo é o que mais se destaca.

Desde o início da competição, o Fluminense enfrentou dois clubes europeus: o Borussia Dortmund, na estreia, e a própria Inter de Milão, nas oitavas de final. Em ambos os confrontos, o Tricolor não sofreu gols. Considerando toda a campanha até aqui, o time foi vazado apenas uma vez — na vitória por 3 a 2 sobre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, a defesa também passou ilesa.

Em quatro jogos disputados, o Fluminense soma duas vitórias e dois empates, mantendo-se invicto e com 67% de aproveitamento. O sistema defensivo sofreu apenas dois gols — média de 0,5 por partida — e saiu de campo sem ser vazado em três ocasiões, o que representa 75% dos jogos. Mesmo diante de adversários de alto nível, o time permitiu, em média, apenas 3,3 finalizações no alvo por jogo, dentro de um total de 10,0 tentativas dos oponentes. Os dados reforçam a consistência defensiva como um dos pilares da campanha até aqui.

Escolhas de Renato Gaúcho

A evolução da dupla de zaga do Fluminense também tem sido um dos destaques da campanha no Mundial. Freytes e Thiago Silva vinham formando a dupla titular, com o zagueiro argentino atuando pelo lado esquerdo e o capitão tricolor pela direita. Quando Thiago não estava disponível, Renato optava por Ignácio, que até então ainda buscava se firmar.

Em recente entrevista na zona mista, o próprio Ignácio reconheceu as dificuldades no início da adaptação ao futebol brasileiro, ressaltando que, no Peru, erros passavam despercebidos, mas que no Brasil sentia mais o peso das falhas — além de destacar o papel de Thiago Silva no seu crescimento técnico e emocional.

continua após a publicidade

Renato Gaúcho e Freytes (Foto: Federico Parra / AFP)

A resposta em campo veio com força: diante da Inter de Milão, Ignácio fez uma de suas melhores atuações desde que chegou ao clube, transmitindo segurança e mostrando evolução nítida. A performance sólida do zagueiro, somada à consistência do sistema defensivo tricolor no esquema com três defensores, ajuda a explicar os bons números da equipe, que ainda não perdeu no torneio.

— Pensei bastante durante a noite o esquema iria utilizar e na minha cabeça o melhor esquema seria com os três zagueiros porque nós poderíamos criar contra a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia, tivemos dois, três dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar — disse Renato Gaúcho.

O próximo desafio do Fluminense será contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A equipe comandada por Simone Inzaghi marcou sete gols em quatro partidas nesta edição do Mundial. A semifinal está marcada para a próxima sexta-feira (6), às 16h (de Brasília).

Ignácio contra Inter de Milão (Foto: Paul Ellis / AFP)

Veja abaixo os números dos defensores do Fluminense no Mundial

Fábio no Mundial:

4 jogos

2 gols sofridos

3 jogos sem sofrer gols (75%)

11 defesas (6 em chutes na área)

85% bolas defendidas

23.0 ações com a bola por jogo

55% acerto no passe

4 cortes

Nota Sofascore 7.13

Ignácio no Mundial:

2 jogos (2 titular)

42.5 ações com a bola por jogo

76% acerto no passe

4 interceptações

8 desarmes

3 bolas recuperadas

12 cortes

65% eficiência nos duelos

4 faltas

Nota Sofascore 7.40

Freytes no Mundial:

4 jogos (4 titular)

1 gol

64.0 ações com a bola por jogo

1 passe decisivo

82% acerto no passe

51% acerto no passe longo

1 interceptação

5 desarmes

13 bolas recuperadas

19 cortes

55% eficiência nos duelos

4 faltas

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 7.23

Thiago Silva no Mundial:

3 jogos (3 titular)

64.0 ações com a bola por jogo

1 passe decisivo

89% acerto no passe

41% acerto no passe longo

5 interceptações

4 desarmes

13 bolas recuperadas

22 cortes

82% eficiência nos duelos

100% eficiência nos duelos pelo chão

0 faltas

Nota Sofascore 7.23