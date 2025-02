O Egito recebeu, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, o Tour do Troféu do Mundial de Clubes da Fifa. Dentre os convidados, estava a jogadora e influencer brasileira, Iman Ali Dib. Ela foi a única representante do Brasil na cerimônia.

O Tour, organizado pela Fifa passará por todos os 20 países que tem times na competição, celebrou não somente a rica história do futebol egípcio, mas também destacou a ambição do Al-Ahly, clube mais bem-sucedido do continente africano e que irá encarar o Palmeiras no grupo A do Mundial de Clubes.

O troféu, símbolo máximo do futebol de clubes, foi exibido em locais icônicos do Egito, como por exemplo, as Pirâmides de Gizé e o Grande Museu Egípcio, além de ter sido recebido com entusiasmo no Estádio Mokhtar El-Tetsh, reduto do Al Ahly.

A cerimônia no Templo de Hatshepsut, em Luxor, foi um dos momentos mais marcantes, com apresentações culturais e a revelação dos planos para a construção do novo estádio do clube, que promete ser um marco tecnológico e arquitetônico.

- O que mais me impressionou foi o lugar do evento. Foi em um templo histórico chamado Hatshepsut. Tem uma arquitetura única e é um dos poucos templos dedicados a uma mulher do Egito antigo - explicou a brasileira nas redes sociais.

- O ponto engraçado é que o Grupo A tem os meus três times do coração: Al Ahly, meu time africano; o Palmeiras, meu time brasileiro; e o Inter Miami, meu time da MLS. Só faltou o Real Madrid estar no grupo junto, que é meu time europeu - brincou a atleta.

Al Ahly no Mundial de Clubes

O Al Ahly, que conquistou seu 12º título da Liga dos Campeões da CAF e o 44º campeonato nacional em 2024, está focado em levar seu sucesso para o cenário global. O clube enfrentará o Inter Miami, de Lionel Messi, na partida de abertura do Mundial de Clubes em 14 de junho de 2025, além de jogar contra o Palmeiras no dia 19 e com o FC Porto dia 23, em um grupo considerado altamente competitivo.

- O Al Ahly está super empolgado com o Fifa Club World Cup, ainda mais porque estarão no jogo de abertura do campeonato contra o Inter Miami. Então, o mundo inteiro vai estar assistindo com certeza. E para eles, isso é fenomenal. Com certeza, terão ainda mais reconhecimento - comentou Iman.

O projeto do novo estádio, localizado na Cidade de Sheikh Zayed, promete ser um marco para o futebol egípcio, com capacidade para 42.000 espectadores em partidas de futebol e 57.797 em shows. O complexo contará com suítes VVIP, cabines de luxo, telas gigantes, lojas oficiais, restaurantes e uma área de entretenimento, além de um design inovador que aproxima os torcedores do campo.

- O novo estádio do Al Ahly vai ficar incrível. Eles não só estão construindo um estádio para mais de 40 mil pessoas, como estão construindo todo um complexo ao lado. Vai ser um estádio bem tecnológico, e tenho certeza que vai se tornar mais um ponto no Egito que ninguém vai deixar de visitar - disse com entusiamo a jogadora.

Grupo A

1ª rodada - Domingo, 15 de junho - Estádio Metlife, Nova York Nova Jersey

Palmeiras x Porto

2ª rodada - Quinta-feira, 19 de junho - Estádio Metlife, Nova York Nova Jersey

Palmeiras x Al Ahly

3ª rodada - Segunda-feira, 23 de junho - Estádio Hard Rock, Miami