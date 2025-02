Voltando de lesão, o futuro de Alexis Sánchez pode estar incerto na Udinese. Após se recuperar de uma contusão que perdurou e comprometeu seu físico e prejudicou sua consistência, o jogador pode estar de saída da Itália em direção ao Brasil. Segundo o jornal espanhol "As", o chileno foi oferecido a clubes brasileiros e pode ser um reforço para a disputa do Mundial de Clubes.

Por não viver o seu melhor momento, Alexis Sánchez pode estar de saída do futebol italiano. O jogador teve uma sequência fora de campo que prejudicou sua campanha enquanto jogador da Udinese. Após sua chegada no clube, o jogador ficou fora para recuperar seu ritmo e entrar em forma. Porém, em um treino, o jogador lesionou sua panturrilha e fico fora por 112 dias, desfalcando a Udinese cerca de quatro meses.

Futebol brasileiro pode ser destino

Diante disso, o destino do chileno pode ser o Brasil. Segundo o jornal espanhol "As", Sánchez foi oferecido a clubes brasileiros. A informação, no entanto, não cita quais equipes que o jogador foi oferecido, porém, o jornal afirma que alguns times jogarão o Mundial de Clubes.

Porém, mesmo com o oferecimento, nenhum clube se mostrou interessado em avançar pelas negociações pelo craque. O contrato de Sánchez vai até o fim de 2026, e isso poderia ser um obstáculo na negociação.

O estafe do jogador negou o conhecimento dessas negociações, afirmando que não chegou nenhuma informação a eles. Eles ressaltam que, mesmo com a reserva e a falta de constância, Alexis Sánchez segue focado na Udinese e deseja permanecer no futebol italiano. Pessoas próximas afirmam que o jogador vem trabalhando para reverter a sua situação no clube e se tornar importante na Udinese.

