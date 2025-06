Marlon Freitas releva ‘pressão’ contra o Seattle: ‘Nós somos o Botafogo’

SEATTLE (EUA) - Capitão do Botafogo e um dos símbolos do projeto de sucesso da SAF, o volante Marlon Freitas mostrou não estar muito preocupado com a pressão do Lumen Field na estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle, dono da casa, neste domingo (15). O volante, que fez o reconhecimento do gramado do palco da partida, pregou foco na luta pelos três pontos, mostrou confiança e exaltou o momento que vive com a camisa do clube.

Alex Telles e Savarino projetam dificuldade em estreia do Botafogo no Mundial

O Glorioso, apesar de mandante, jogará na condição de visitante no Lumen Field. A torcida do Seattle, conhecida por ser uma das mais fanáticas dos Estados Unidos, é grande arma do time estadunidense na primeira rodada do Grupo B.

- Claro que é um ponto importante para eles jogar no estádio deles. Lógico que gostaríamos também de jogar no nosso estádio cheio, mas isso é mais uma barreira que precisamos enfrentar. A gente está acostumado com isso. Nós somos o Botafogo.

Se caiu na chave mais complicada da nova competição intercontinental, ao lado de PSG e Atlético de Madrid, a equipe de Renato Paiva precisa garantir os três pontos na abertura da chave para almejar voos maiores contra os gigantes europeus. O nervosismo é normal, mas o bom momento precisa prevalecer.

- É importante a gente fazer o nosso trabalho. Concentrar bem. Tem a ansiedade da estreia, mas não podemos deixar isso nos atrapalhar, temos que ter tranquilidade. Sabemos do tamanho da competição e também da nossa responsabilidade de representar a camisa do Botafogo, essa instituição grandiosa. Não foi de graça, ninguém escolheu o Botafogo. O Botafogo fez por merecer estar aqui, lutou muito, com muito dedicação, muito empenho para disputarmos uma competição desse tamanho.

O novo Botafogo

Marlon Freitas foi contratado para a temporada de 2023 após passagem de destaque pelo Atlético-GO e como líder do elenco passou por um dos momentos mais duros da história do Botafogo: a perda do título brasileiro do ano em questão. Crise, investimento e glória. Em 2024, o capitão conquistou Brasileirão e Libertadores, ganhando a vaga no Mundial de Clubes.

- Faz parte do processo. Cada um tem um processo diferente. O meu foi difícil, mas foi importante para crescer como pessoa, profissional, amigo, líder. Grandes jogadores por onde passei em ajudaram, minha família sempre esteve comigo e o Botafogo também. Fui escolhido para estar aqui e estou feliz de mais por estar fazendo parte desse grande clube, dessa história vitoriosa. Mas muitos jogadores pagaram um preço muito grande lá atrás para que, hoje, nós possamos desfrutar desse momento. É agradecer aos que não desistiram do clube no momento mais difícil.