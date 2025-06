SEATTLE (EUA) - Como de costume, o técnico Renato Paiva foi direto sobre os objetivos do Botafogo para a partida de estreia no Mundial de Clubes, neste domingo, a partir das 23h (de Brasília), diante do Seattle Sounders. Apesar de a partida inaugural do alvinegro ser na casa do adversário, Paiva disse que o time vai buscar os três pontos, e se possível jogando bonito.

— O meu objetivo imediato é chegar amanhã (domingo) aqui ao estádio e ganhar o jogo, e se possível fazer uma exibição que orgulhe a nossa torcida — disse o técnico do Botafogo neste sábado (14), em entrevista coletiva no Lumen Field, em Seattle, onde a equipe irá encarar o Seattle Sounders.

Paiva garantiu que o foco do Botafogo está totalmente no time norte-americano, e não nos duelos apontados como os mais difíceis do time, diante do PSG, na próxima quinta-feira (19) e do Atlético de Madrid, quatro dias depois

— Não adianta pensar se vamos passar de grupo, se é o Paris Saint-Germain, se é o Atlético de Madrid, porque o primeiro jogo e o próximo são os mais importantes de todos — acrescentou.

Paiva admite ansiedade e diz que Botafogo a encara 'com naturalidade'

Renato Paiva reconheceu que existe ansiedade para a estreia do Botafogo no Mundial, mas considerou que isso é algo natural e que não é exclusivo do time brasileiro.

— Vamos aceitá-la naturalmente. Isto é a primeira prova que se faz deste gênero, é o primeiro Mundial de Clubes. Estão aqui 32 equipes, estamos numa elite do futebol mundial. Como é que não vai haver ansiedade? Obviamente vai haver ansiedade — enfatizou o técnico do Botafogo.

— A melhor forma de controlar a ansiedade é saber viver com ela e saber que ela existe. Não é estar um elefante na sala e dizer que está tudo bem. Não, os jogadores são humanos, nós somos todos humanos — disse Paiva.

— Mas quando a bola começa a rolar, eu aí sou sincero, o foco do profissional de futebol, seja o treinador, seja o jogador, é que quando a bola começa a rolar, acabou a ansiedade, acabou tudo o que é externo. A partir daí é a bola, o colega, o adversário, o espaço, o atacar, o defender, o reagir à perda e por aí fora.