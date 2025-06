Alex Telles e Savarino projetam dificuldade em estreia do Botafogo no Mundial

SEATTLE (EUA) - O Botafogo estreia no Mundial de Clubes da Fifa neste domingo (15), às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, casa do adversário. Às vésperas do confronto, alguns jogadores fizeram reconhecimento do gramado do palco e projetaram o duelo com a equipe estadunidense.

Dois dos principais nomes do elenco, o lateral-esquerdo Alex Telles e o meia-atacante Savarino falaram sobre preparação e expectativas para o confronto pela primeira rodada do Grupo B. Com PSG e Atlético de Madrid pela frente, a estreia é para fazer valer o favoritismo.

- Se esse jogo fosse o último, o segundo, a gente ia encarar da mesma forma. Estamos aqui no Mundial e precisamos vencer todos os jogos. É um pequeno campeonato dentro do Mundial, que é a fase de grupos. Todo jogo é importante, independente de quem a gente jogue. Obviamente, a gente sabe que começar com vitória é o melhor, nós vamos atrás disso - disse Telles.

A equipe comandada por Renato Paiva desembarcou em solo estadunidense na segunda-feira e ficou hospedada em Santa Bárbara, na Califórnia, onde será base da primeira fase. Os treinos do Botafogo aconteceram no Westmont College já com novos reforços.

- A primeira semana foi muito boa, foi puxada, pois a gente vinha de dois ou três dias de descanso após a vitória contra o Ceará. Chegamos de viagem, treinamos no dia seguinte e tivemos treinos muito bons. Posso dizer que acho que os melhores treinos da temporada foram aqui nos Estados Unidos. A nível de intensidade, competitividade, os atletas sentindo que estão no Mundial - destacou.

Adversário conhecido pelo Botafogo?

Camisa dez do Glorioso, Savarino, que se juntou ao grupo nos últimos dias após a Data Fifa com a seleção venezuelana, conhece bem o Seattle. Contratado junto ao Real Salt Lake no início de 2024, o meia-atacante destacou a dificuldade ao atuar na casa do adversário.

- Vai ser um jogo difícil. Eles estão em sua casa, já joguei muitas vezes com eles aqui. Então vai ser um jogo difícil e tomara que a gente esteja da melhor maneira para alcançar os primeiros três pontos, que vai ser muito importante. É uma torcida que fica todo o tempo no jogo. É uma torcida que apoia muito o time, mas a gente vai tentar pegar isso para motivação e que a gente possa fazer dentro do campo o melhor, o mais importante.