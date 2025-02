O Palmeiras anunciou na tarde desta terça-feira (4) que utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, localizada na cidade de Greensboro, no Estadados Unidos, como base de treinamentos da equipe durante a fase de grupos do Mundial de Clubes.

Cabeça de chave do grupo A, o Verdão terá como adversários o Porto, de Portugal, Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, equipe que tem como principais destaques Lionel Messi e Suárez.

A escolha por Greensboro se deve à localização estratégica da cidade, o que facilita a logística das viagens para New Jersey, onde o Palmeiras enfrentará o Porto (em 15 de junho) e o Al-Ahly (em 19 de junho), e para Miami, onde o Verdão jogará contra o Inter Miami (em 23 de junho).

Na universidade, o Palmeiras terá à disposição um estádio com capacidade para 3,5 mil pessoas, com dois campos de treinamento, vestiários e sala de musculação, entre outras comodidades.

O Palmeiras utilizará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, como base de treinamentos durante a fase de grupos do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Caminho do Palmeiras no Mundial

Classificam-se os dois primeiros colocados de cada chave. Quem avançar do grupo A encara um adversário do grupo B, formado por Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA.

As oitavas de finais, as quartas de finais, as semifinais e a final serão disputadas em jogo único. As sedes, no entanto, ainda serão definidadas pela organização. A competição será disputada entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

