Jogador que teve visto negado é protagonista do Boca Juniors

Do desespero à alegria. Assim ficaram marcados os últimos dias de Ayrton Costa, zagueiro do Boca Juniors. O jogador, na chegada da equipe aos Estados Unidos, teve seu visto negado, ficando fora do Mundial de Clubes. Entretanto, na bacia das almas, o seu visto foi aceito e o jogador seguiu para o torneio. Contra o Benfica, Costa foi titular e deu assistência para o segundo gol da equipe argentina.

No jogo entre Benfica e Boca Juniors, muitas emoções tomaram conta da disputa. Entre Di María voltando a enfrentar um clube argentino pela primeira vez em anos e um ex-jogador do Brasileirão marcando gol, uma história chamou a atenção. Ayrton Costa, que quase ficou fora do Mundial, foi um dos carrascos do Benfica, dando assistência para o gol de Battaglia no primeiro tempo.

Ayrton Costa em campo com a camisa do Boca Juniors (Foto: Reprodução/Instagram/@ayrtoncosta32)

Relembre a situação de Ayrton Costa, do Boca Juniors

Em junho de 2018, Ayrton Costa se envolveu em um caso de roubo na região de Bernal Oeste, província de Buenos Aires. Na ocasião, ele, seu irmão e outro homem foram acusados de invadir uma residência. Os três chegaram a ser detidos, mas acabaram liberados posteriormente. O jogador aceitou uma pena alternativa, o que evitou o julgamento formal, mas gerou antecedentes que influenciaram diretamente em sua situação migratória.

Após desembarcar nos Estados Unidos, Costa falou à imprensa sobre o episódio e comentou o desfecho positivo com a embaixada americana:

— Eu realmente não acompanhei o processo de perto. Minha mãe é quem cuida dessas coisas. Ela ficou muito abalada com tudo o que foi dito, muita bobagem circulou. Mas agora isso ficou para trás. Estou aqui e estou feliz — disse o zagueiro.

— Me disseram que o visto seria enviado por e-mail, mas não chegou. Depois, recebi várias ligações de um número desconhecido, e quase não atendi. Quando atendi, finalmente me informaram que o visto havia sido aprovado — explicou ele.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Ayrton teve problemas com visto. Em 2024, o defensor já havia tido a entrada negada nos EUA quando defendia o Independiente, o "Rey de Copas", para uma série de amistosos que acabou sendo cancelada.

