Na véspera da estreia do River Plate no Mundial de Clubes, o técnico Marcelo Gallardo concedeu sua primeira entrevista coletiva nos Estados Unidos nesta segunda-feira (16) e não poupou palavras. O treinador argentino Gallardo criticou o sorteio da competição, mas não pelos adversários, e sim pela escolha de Seattle como uma das sedes do torneio. Além disso, também falou sobre a primeira partida do River.

O River Plate fará sua estreia contra o Urawa Red Diamonds nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília).

'Sede ruim para os torcedores'

Questionado sobre a preparação, a primeira coisa que "El Muñeco" fez foi expressar seu descontentamento com a logística do torneio para sua equipe e, principalmente, para os torcedores.

— O sorteio não nos beneficiou pela distância e pelo esforço econômico para que os torcedores pudessem vir acompanhar o time — começou Gallardo.

River fará estreia no Estádio Lumen Field (Foto: Reprodução)

Seattle é a cidade-sede mais distante de todas as outras, o que complica a viagem.

— Não nos coube uma sede tranquila para que os torcedores pudessem chegar, mas os que estão presentes vão se fazer sentir e, desde já, agradeço a eles. Esperamos poder retribuir o apoio com bons jogos — completou o treinador.

Análise do Urawa Red Diamonds, rival do River na estreia

Sobre o adversário da estreia, Gallardo mostrou que o time argentino fez a lição de casa e analisou o estilo de jogo da equipe japonesa.

— Avaliamos muito bem a equipe que vamos enfrentar amanhã. É um time japonês muito aplicado, que tenta ter transições rápidas. Um pouco disso foi o que observamos da análise — explicou.

— As coisas podem mudar durante o jogo, mas o que vimos até agora foi isso: um time aplicado com vontade de contra-atacar. Nós tentaremos fazer o nosso, nossa proposta de ser uma equipe que assume o protagonismo e tenta ter o controle, circulando bem a bola e causando dano ao rival. Tenho muito claro como jogar de acordo com o que queremos — afirmou.

Equilíbrio na estreia

Por fim, Gallardo classificou a participação no torneio como um "desafio muito lindo", mas pregou cautela para o primeiro jogo.

— Sempre acontece do primeiro jogo ser complicado. Desde o início, é algo que temos em mente porque há muito entusiasmo. É preciso ter o equilíbrio exato para chegar bem — concluiu.

