Palpite Boca Juniors x Benfica – Mundial de Clubes – 16/06/2025

Boca Juniors e Benfica se enfrentam na estreia do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 19h (horário de Brasília). O confronto promete ser um dos mais equilibrados da primeira rodada, pelo nível técnico semelhante entre as equipes. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Mercado: Vencedor na Betsul

Boca Juniors - 4.55 Empate - 3.47 Benfica - 1.68

As odds foram colhidas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Dessa forma, abra sua conta com o código promocional Betsul para aproveitar as odds do Mundial de Clubes.

Palpite Boca Juniors x Benfica

De um lado, o Boca tenta apagar o primeiro semestre ruim, marcado por campanhas abaixo do esperado. Do outro, o Benfica chega com desempenho mais consistente, mas terminou como vice tanto na Liga quanto na Taça de Portugal.



Em um grupo que promete ser equilibrado na briga pela vice-liderança, o Boca deve adotar uma postura tática retraída e buscar o empate no Hard Rock Stadium. No entanto, o Benfica tem um estilo de jogo agressivo e costuma explorar bem as brechas defensivas mesmo contra adversários mais fechados, sendo favorito nesta estreia.

Ir para a Betsul

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Benfica

Sendo provável que se imponha mais ofensivamente, o palpite Boca Juniors x Benfica vai para a vitória do clube português na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.90 na Betsul

Odds foram consultados em 11/06/2025 e estão sujeitos a alterações.

As últimas notícias do Boca Juniors

A temporada atual não tem saído como o Boca planejou. No começo do ano, sequer conseguiu ingressar no evento principal da Copa Libertadores, caindo na fase de qualificação para o Alianza Lima.

Na sequência, disputou a fase “Abertura” do Campeonato Argentino. Teve bom desempenho na primeira fase e terminou na liderança de seu grupo, mostrando evolução após a queda na Libertadores.

No mata-mata, no entanto, voltou a decepcionar. Passou pelo Lanús nos pênaltis nas oitavas de final, mas parou no Independiente nas quartas, novamente eliminado também nas penalidades.

As últimas notícias do Benfica

A temporada 2024-25 do Benfica não foi ruim, mas ficou abaixo do que o clube esperava. A equipe entrou no ano com a meta clara de conquistar pelo menos um título, mas acabou batendo na trave duas vezes.

No Campeonato Português, chegou a liderar a tabela em algumas rodadas, mas perdeu terreno na reta final e terminou com 80 pontos, dois a menos que o Sporting, encerrando a campanha na vice-liderança.

Por fim, na decisão da Taça de Portugal, enfrentou novamente o seu rival, Sporting, e sofreu nova decepção. Em jogo único, empatou no tempo normal e foi derrotado na prorrogação, amargando mais um vice-campeonato na temporada.

Onde assistir Boca Juniors x Benfica?

A partida entre Boca Juniors e Benfica terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.