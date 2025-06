Benfica e Boca Juniors estão escalados para a estreia no Mundial de Clubes. A bola rola às 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (16), no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo é válido pela primeira rodada do grupo C. Acompanhe o tempo real no Lance!.

Angel Di María, que anunciou o retorno para o Rosario Central após o Mundial de Clubes, está escalado entre os titulares. O técnico Bruno Lage já havia confirmado a presença do argentino entre os 11 iniciais na coletiva antes da partida.

Do lado do Boca, o treinador Miguel Ángel Russo conta com um reforço importante. Trata-se de Ayrton Costa, que conseguiu ter o visto liberado pelos Estados Unidos no último sábado (14). O zagueiro chegou e foi escalado como titular na defesa do time argentino. Veja abaixo:

Escalação do Benfica

Trubin; Dahl, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Renato Sanches; Di María, Pavlidis e Bruma.

Banco de reservas: André Gomes, Adrian Bajrami, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Leandro Barreiro, Rafael Luis, Prestianni, Diogo Prioste, João Rego, Gouveia, João Veloso, Kerem Aktürkoglu, Schjelderup, Kökcu e Belotti.

Escalação do Boca Juniors

Agustín Marchesín ; Luis Advíncula , Nicolás Figal , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Kevin Zenón , Rodrigo Battaglia , Ander Herrera , Alan Velasco ; Carlos Palacios e Miguel Merentiel.

Banco de reservas: Leandro Brey, Javier García, Lucas Blondel, Frank Fabra, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Delgado, Miramón, Giménez, Lucas Janson, Zeballos e Brian Aguirre.

Reencontro de Di María com o Boca Jrs.

Além de ser uma das últimas partidas pelo Benfica, o confronto da estreia no Grupo C terá um gosto especial para Di María: reencontro com o Boca Juniors. Há 18 anos, o tricampeão mundial não encarava um time argentino, desde que se transferiu ao futebol europeu, em 2007.

O duelo, no entanto, será corriqueiro a partir do segundo trimestre, já que Di María voltará ao Rosario Central, clube que o revelou. Além do reencontro com o time argentino, o craque também irá rever dois personagens emblemáticos do Xeneize: Riquelme e Miguel Ángel Russo, presidente e técnico do time, respectivamente.

