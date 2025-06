Jornalistas alfinetam Bruno Lage durante Boca Juniors x Benfica: ‘Vai entregar o cargo?’

A partida entre Boca Juniors e Benfica, nesta segunda-feira (16), pelo Mundial de Clubes, começou surpreendendo os internautas nas redes sociais. Antes dos 30 minutos de jogo, o time argentino já tinha marcado dois gols no adversário europeu, comandado por Bruno Lage. O fato fez jornalistas alfinetarem o ex-treinador do Botafogo.

continua após a publicidade

Jornalistas alfinetam Bruno Lage durante Boca Juniors x Benfica

Boca celebra gol de Merentiel contra o Benfica (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Boca Juniors e Benfica terão os caminhos cruzados pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. A disputa entre sul-americanos e europeus, que se iniciou em Palmeiras x Porto, ganha mais uma página nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Boca Juniors 🔵🟡

Fora da Libertadores, sem vaga na Sul-Americana e eliminado na fase Apertura do Campeonato Argentino. O Boca não vive um bom 2025. Para mudar esse cenário, o último campeão da Libertadores pelos Xeneizes, Miguel Ángel Russo, está de volta; acompanhado pelo craque daquela geração, atual responsável pela reconstrução esportiva da entidade como presidente: Juan Román Riquelme. Após passar por duas experiências negativas com o parte técnica, o lendário camisa 10 apostou no velho conhecido treinador para organizar a casa — alguém que conhece a cultura da instituição e tem experiencia para se manter firme em ambientes de pressão. O primeiro desafio dele será contra o Benfica.

A base do time começa com Agustín Marchesín, ex-Grêmio, e uma zaga formada pelo ex-Atlético-MG Rodrigo Battaglia e o histórico Marcos Rojo. Nas laterais, Lautaro Blanco na esquerda e Luis Advíncula ou Lucas Blondel na direita. Milton Delgado é o primeiro volante, Tomás Belmonte à frente, e Carlos Palacios de enganche. O Boca costumava jogar com dois centroavantes, mas a tendência é que o novo treinador utilize somente um — Miguel Merentiel ou Milton Giménez, visto que Edinson Cavani está ausente por uma lesão na panturrilha.

continua após a publicidade

Benfica 🔴⚪

Assim como o adversário argentino, o Benfica passou por um 2025 atípico. O título da Liga Portugal escapou na últimas rodadas para o rival Sporting, o mesmo clube que superou as Águias na final da Copa nacional. O troco, por sua vez, aconteceu na Taça da Liga, terceiro troféu na escala doméstica — mas não teve o mesmo sentimento. Na Champions League, chegou ao limite nas oitavas de final, quando foi derrotado para o Barcelona em dois jogos. Depois de passagens sofríveis em Botafogo e Wolverhampton, Bruno Lage voltou ao clube que o formou no início da temporada, com modelo baseado na aplicação tradicional do jogo posicional português. Com mescla entre juventude e experiência, o técnico busca reconstruir reerguer o clube nos cenários nacionais e continentais.

No elenco, Anatoliy Trubin é o goleiro titular, com António Silva e Nicolás Otamendi na zaga. Os laterais são versáteis: Álvaro Carreras, alvo do Real Madrid, na esquerda; e Tomás Araújo, substituto do lesionado Alexander Bah na direita. Florentino Luís inicia a transição da defesa para o meio, com a dupla Fredrik Aursnes e Orkun Kökçü completando o setor. Ángel Di María e Kerem Aktürkoğlu são as válvulas de escape no ataque, junto do artilheiro Vangelis Pavlidis.