Mundial de Clubes: veja salário milionário de Sergio Ramos no Monterrey

O Monterrey entra em campo nesta quarta-feira (25), às 22h (de Brasília), para encarar o Urawa Reds, do Japão, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. E um dos destaques do confronto é Sergio Ramos, astro espanhol que chegou nesta temporada ao clube mexicano e lidera o elenco dentro e fora de campo — inclusive quando o assunto é salário.

💰 Salário milionário e bônus por desempenho

De acordo com a imprensa local, Ramos recebe um salário líquido anual de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,9 milhões, na cotação atual). O contrato ainda inclui bônus por cada partida disputada no Mundial de Clubes e 2% sobre a venda de suas camisas oficiais — um atrativo para um dos nomes mais populares do elenco.

🏡 Mansão, mordomias e estilo de vida

Desde que desembarcou no México em voo privado bancado pelo clube, Sergio Ramos passou a morar em San Pedro de Garza García, uma das regiões mais nobres do país. A mansão que ocupa está avaliada em € 1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Como parte do acordo, o defensor também conta com personal trainer exclusivo, cozinheiro particular e motorista disponível 24 horas por dia.

⚽ Referência técnica e gol na estreia

Na estreia do Monterrey no Mundial, Sergio Ramos marcou de cabeça contra a Inter de Milão, em um empate histórico para o clube. Foi a primeira vez em 25 anos que um time mexicano não perdeu pontos para um europeu na competição.

Com dois pontos, o Monterrey precisa vencer o Urawa Reds para seguir com chances de classificação no Grupo E, que ainda conta com River Plate e Inter de Milão.

