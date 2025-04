O troféu do Mundial de Clubes da FIFA chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (2) e ficará na cidade até o dia 8 de maio. Durante esse período, Botafogo, Flamengo e Fluminense, representantes do estado no torneio, vão exibir a taça em ações próprias.

continua após a publicidade

O Botafogo será o primeiro clube a receber o troféu. Em seguida, ele será levado ao Flamengo e, por último, ao Fluminense. Cada agremiação organizará suas atividades de forma individual, em acordo com a FIFA, como tem ocorrido em outros países por onde o tour já passou.

Troféu do Mundial de Clubes da FIFA (Foto: Divulgação)

Antes de chegar ao Brasil, o Tour do Troféu passou por Buenos Aires, onde Boca Juniors e River Plate exibiram a taça para seus torcedores. Após o Rio de Janeiro, o destino será São Paulo, onde o Palmeiras receberá o troféu. Em seguida, o tour segue para a América do Norte, com paradas no México, onde Monterrey e Pachuca participam da ação, e nos Estados Unidos, onde o Seattle Sounders e o Inter Miami encerram a rota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O troféu da Copa do Mundo de Clubes já percorreu os países representantes da Europa, Ásia, África e Oceania, visitando os clubes classificados e promovendo ativações com torcedores e patrocinadores em diversas partes do mundo.

continua após a publicidade

Giovane Elber esteve na apresentação do Troféu na Alemanha (Foto: Divulgação/ Bayern de Munique)

Confira os jogos dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes

Palmeiras – Grupo A

15/06 – 19h: Palmeiras X FC Porto

19/06 – 13h: Palmeiras X Al Ahly

23/06 – 22h: Inter Miami X Palmeiras

Botafogo – Grupo B

15/06 – 23h: Botafogo X Seattle Sounders

19/06 – 22h: Paris Saint-Germain X Botafogo

23/06 – 16h: Atlético de Madrid X Botafogo

Flamengo – Grupo D

16/06 – 22h: Flamengo X Espérance

20/06 – 15h: Flamengo X Chelsea

24/06 – 22h: Flamengo X Club León*

*Nota: A participação do Club León está sob investigação devido a questões de propriedade múltipla, e a FIFA ainda não confirmou o substituto.

Fluminense – Grupo F

17/06 – 20h: Fluminense X Borussia Dortmund

21/06 – 20h: Fluminense X Ulsan Hyundai

25/06 – 20h: Fluminense X Mamelodi Sundowns