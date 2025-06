Mundial: CazéTV bate recorde de audiência com virada do Flamengo sobre o Chelsea

A CazéTV e a TV Globo registraram seus maiores índices de audiência na Copa do Mundo de Clubes com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea por 3 a 1, na sexta-feira (20). O confronto pela segunda rodada do Grupo D atraiu milhões de espectadores nas diferentes plataformas que transmitem o torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A transmissão do jogo do Flamengo alcançou 4,902 milhões de dispositivos únicos conectados simultaneamente na CazéTV. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", o número supera a marca anterior de 4,228 milhões, obtida na quinta-feira (19) durante a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain.

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Para a TV Globo, os dados preliminares do Kantar Ibope apontam média de 35 pontos com picos de 37 no Rio de Janeiro, estabelecendo também um recorde da emissora na atual edição do Mundial.

continua após a publicidade

Flamengo venceu o Chelsea no Mundial de Clubes por 3 a 1(Foto: FRANCK FIFE/AFP)

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO 3 X 1 CHELSEA

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

Data e horário: 20/06/2025, às 15h (horário de Brasília);

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA);

Gols: Pedro Neto, 12'/1ºT (Chelsea); Bruno Henrique, 16'/2ºT, Danilo, 19'/2ºT, e Wallace Yan, 37'/2ºT (Flamengo);

Cartões amarelos: Moises Caicedo, Pedro Neto, Liam Delap (Chelsea); Gerson, Pulgar e Plata (Flamengo);

Cartões vermelhos: Nicolas Jackson (Chelsea);

Público presente: 54.019.

ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson (Wallace Yan), Luiz Araújo (Michael) e Plata (Pedro).

continua após a publicidade

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James (Lavia), Levi Colwill, Chalobah, Malo Gusto, Marc Cucurella; Enzo Fernández (Guiu), Cole Palmer (Madueke) e Moises Caicedo; Pedro Neto e Liam Delap (Jackson).

ARBITRAGEM

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador);

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua);

Quarto árbitro: Ning MA (CHI);

VAR: Guillermo Pacheco (México).