Ingressos do Mundial de Clubes: veja jogos mais caros do mata-mata

O mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado (28), e os preços dos ingressos para as fases decisivas mostram que a procura deve ser intensa — principalmente nos jogos que envolvem os gigantes europeus. Levantamento do Lance! Biz mostra que a partida mais cara das oitavas é Real Madrid x Juventus, com entradas a partir de US$ 185 (cerca de R$ 1.012).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os valores se referem aos ingressos mais baratos ainda disponíveis nos canais oficiais e variam conforme a cidade, a fase e os clubes envolvidos.

💰 Jogos com ingressos mais caros nas oitavas

Entre os oito confrontos das oitavas de final, Flamengo x Bayern e PSG x Inter Miami empatam na segunda posição, com entradas a partir de US$ 83 (R$ 454). Também chamam atenção os preços de Manchester City x Al-Hilal (US$ 75) e Inter de Milão x Fluminense (US$ 67).

continua após a publicidade

No outro extremo, o jogo entre Palmeiras e Botafogo, em Filadélfia, tem a menor faixa inicial: US$ 33 (R$ 180), o que não deixa de surpreender diante do confronto entre clubes brasileiros com grande torcida.

📊 Quartas, semifinais e final batem a casa dos milhares

Os valores sobem vertiginosamente a partir das quartas de final. Mesmo sem a definição dos times, as partidas têm entradas iniciais de até US$ 336 (R$ 1.838). Nas semifinais, a entrada mais barata já chega a US$ 433 (R$ 2.368). Já a final do Mundial, marcada para 13 de julho, tem preços mínimos de US$ 722 (R$ 3.949).

continua após a publicidade

📈 Ranking dos ingressos mais caros (menor valor disponível)

🔹 Oitavas de final

Real Madrid x Juventus – Miami – US$ 185 (R$ 1.012) Flamengo x Bayern – Miami – US$ 83 (R$ 454) PSG x Inter Miami – Atlanta – US$ 83 (R$ 454) Man City x Al-Hilal – Orlando – US$ 75 (R$ 410) Inter de Milão x Fluminense – Charlotte – US$ 67 (R$ 366) Borussia Dortmund x Monterrey – Atlanta – US$ 64 (R$ 350) Benfica x Chelsea – Charlotte – US$ 63 (R$ 344) Palmeiras x Botafogo – Filadélfia – US$ 33 (R$ 180)

🔹 Quartas de final (estimativa por sede)

Atlanta (possivelmente com o Flamengo) – US$ 276 (R$ 1.510)

Nova Jersey (possivelmente com o Real Madrid) – US$ 336 (R$ 1.838)

Orlando (possivelmente com o Fluminense) – US$ 150 (R$ 821)

Filadélfia (com Palmeiras ou Botafogo) – US$ 158 (R$ 865)

🔹 Semifinais (Nova Jersey)

Semi 1 – US$ 414 (R$ 2.267)

Semi 2 – US$ 433 (R$ 2.368)

🔹 Final (Nova Jersey)

Final – US$ 722 (R$ 3.949)

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.