Parece que o Mundial de Clubes não está agradando a todos. O jornalista Ivan Moré usou suas redes sociais para criticar a existência do torneio, usando fatores como: calendário apertado, disparidade entre os clubes e estádios vazios como argumentos. Confira;

- Você está assistindo a Copa do Mundo de clubes da FIFA? (0:03) Fala a verdade. Você notou que os estádios estão vazios? E a FIFA está fazendo de tudo, cara. Promoção: se você comprar ingresso agora, tem direito a comprar ingressos para a Copa do Mundo do próximo ano, nos Estados Unidos. Está funcionando? Não está. Não está vendendo ingresso - argumentou o jornalista.

- O torneio é artificial. Você já notou a diferença de nível entre os times? O que foi o 10x0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semiprofissionais. Isso sem contar uma competição que arrebenta os jogadores - criticou o Mundial.

- Os caras já enfrentaram uma temporada exaustiva e a FIFA vai lá e mete um torneio gigante (0:53) no calendário. Isso aumenta o risco de lesão, desgaste físico, desgaste mental. Isso pode comprometer carreiras. Será que a saúde e o bem-estar dos craques vale menos que o lucro gerado por esse tipo de torneio? - completou.

Agenda do Mundial

O mata-mata do torneio inédito criado pela Fifa está previsto para começar dia 28 de junho. Já a grande final será no dia 13 de julho.

Lance! nos Estados Unidos: conheça os quatro repórteres

O Mundial de Clubes começará oficialmente neste sábado, mas no Lance! o pontapé inicial já foi dado. Quatro repórteres foram enviados aos Estados Unidos na última semana para as coberturas de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, clubes brasileiros que buscarão o título no torneio inédito da Fifa.

No comando da cobertura de Palmeiras, teremos Vitor Palhares. Para Botafogo, Marcio Dolzan será o responsável pelo noticiário diário. Já o Flamengo terá Lucas Bayer por dentro de todas as informações. Única mulher entre os repórteres, Sharon Prais ficará com Fluminense.