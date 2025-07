O Fluminense vive grande momento na temporada. Classificado para a próxima fase do Mundial de Clubes e ainda na disputa da Copa do Brasil e da Conmebol Sul-Americana, a equipe acumula bons números desde a chegada de Renato Gaúcho.

O treinador assumiu o time no fim de abril, no lugar de Mano Menezes. Desde então, são 19 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas — Renato era o técnico do Tricolor na partida contra o Gualberto Villarroel, mas não esteve à beira do gramado. Nesse período, o Fluminense marcou 35 gols e sofreu 13.

Com o treinador carioca, o Tricolor soma uma sequência de 10 partidas sem perder. Nesse período, venceu Unión Española, Aparecidense, Vasco da Gama, Once Caldas, Internacional, Ulsan e Inter de Milão, além de empatar com Juventude, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns.

Ao todo, Renato Gaúcho soma 220 jogos no comando do Fluminense, com 98 vitórias, 56 empates e 66 derrotas — aproveitamento de 53%. A equipe marcou 362 gols (média de 1,6 por partida) e sofreu 285 (1,3 por jogo).

Fluminense está nas quartas de final do Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

O próximo desafio do Fluminense será contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A equipe comandada por Simone Inzaghi marcou sete gols em quatro partidas nesta edição do Mundial. A semifinal está marcada para a próxima sexta-feira (6), às 16h (de Brasília).

Veja abaixo os números de Renato Gaúcho no Fluminense:

Renato Gaúcho na atual passagem

19 jogos 13V | 4E | 2D 75% de aproveitamento 35 gols marcados (1.8 por jogo) 13 gols sofridos (0.7 por jogo)

Renato Gaúcho pelo Fluminense