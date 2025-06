Inter Miami x Paris Saint-Germain: Messi e Suárez são titulares e PSG tem surpresa no ataque

Inter Miami e Paris Saint-Germain estão prontos para o duelo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, neste domingo (29), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. E tanto Javier Mascherano quanto Luis Enrique, técnicos de Inter e PSG respectivamente, escalaram os times com surpresas.

Mandante da partida, o time francês chega ao confronto com o peso do favoritismo de ser o atual campeão da Liga dos Campeões. Mas sem poder contar com seu principal jogador. Ousmane Dembelé segue se recuperando de lesão sofrida na final continental sobre a Inter de Milão e dá lugar a Barcola no ataque do PSG. Assim, os franceses vão a campo com: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Barcola.

Já o Inter Miami poderá contar pela primeira vez no Mundial com um dos seus pilares defensivos. Jordi Alba, lateral esquerdo parceiro de Messi desde os tempos de Barcelona, começa como titular na defesa do time norte-americano. Assim, NOah Allen volta para sua posição original, na zaga. O Inter Miami, comandado pelo técnico Javier Mascherano, entra em campo com Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Noah Allen e Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets e Segovia; Messi e Suárez.

Este jogo marca um reencontro especial para Lionel Messi, que vestiu a camisa do PSG entre 2021 e 2023, período em que conquistou dois títulos franceses uma Supercopa da França. Agora, como estrela do Inter Miami, o astro argentino terá a oportunidade de enfrentar seu antigo clube em um momento crucial do torneio.