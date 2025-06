Messi tenta eliminar Paris Saint-Germain do Mundial para consolidar futebol nos EUA

O Inter Miami entra em campo neste domingo (29), em Atlanta, para enfrentar o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O confronto representa mais do que um duelo entre clubes: reforça o papel central que Lionel Messi tem desempenhado não apenas como líder técnico da equipe, mas também como figura determinante para a crescente popularização do futebol nos Estados Unidos.

Após garantir a classificação na fase de grupos, o Inter Miami chega às oitavas com confiança renovada. Sob o comando de Javier Mascherano, a equipe empatou com Palmeiras e Al Ahly, venceu o Porto e esteve muito perto de terminar na liderança do Grupo A.

O desempenho da equipe foi impulsionado por atuações decisivas de Messi — como o gol de falta na vitória sobre o Porto — e pelo apoio maciço da torcida. No empate contra o Palmeiras, mais de 60 mil torcedores estiveram presentes no Hard Rock Stadium, em Miami, evidenciando o crescimento do interesse pelo futebol no país.

A presença de Messi tem gerado impactos significativos dentro e fora de campo. Desde sua chegada, em 2023, o clube aumentou sua visibilidade global, atraiu novos patrocinadores, expandiu sua base de seguidores nas redes sociais e passou a ter maior presença em transmissões internacionais. No atual Mundial, o Inter Miami é considerado o “time da casa”, o que reforça sua importância no contexto da competição.

Além dos resultados esportivos, o envolvimento de Messi com o futebol norte-americano é considerado estratégico para o crescimento da Major League Soccer e para a consolidação da imagem dos Estados Unidos como futura sede da Copa do Mundo de 2026. Uma campanha sólida do Inter Miami, com Messi como protagonista, amplia o alcance do torneio e pode contribuir para consolidar o futebol como um dos principais esportes do país.

O PSG, adversário deste domingo, é o atual campeão europeu e chega ao confronto com o favoritismo natural de quem domina o cenário continental. Messi defendeu o clube francês entre 2021 e 2023, período em que conquistou títulos nacionais, mas também enfrentou críticas e desgaste com parte da torcida. Agora, reencontra o ex-time com a chance de eliminá-lo em um palco global, o que representaria um marco não apenas para o Inter Miami, mas também para o futebol dos Estados Unidos, que ainda busca maior afirmação internacional.

Dentro de campo, a liderança técnica de Messi e a experiência de jogadores como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez têm sido essenciais para o desempenho da equipe. A presença desses nomes oferece equilíbrio ao elenco e contribui para a consistência em jogos de alta exigência.

Dessa forma, o confronto entre Inter Miami e PSG vai além de uma simples partida de mata-mata. De um lado, um clube europeu consolidado e campeão da Liga dos Campeões. Do outro, uma equipe emergente, liderada por um dos maiores jogadores da história, que busca não apenas avançar no torneio, mas também consolidar um novo capítulo no desenvolvimento do futebol norte-americano.