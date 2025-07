Ídolo do Real Madrid tem despedida discreta no Mundial de Clubes

O Real Madrid tem vivido um verdadeiro carrossel de emoções no Mundial de Clubes. Enquanto os torcedores se encantam com o brilho da jovem joia Gonzalo García, referência no ataque, e acompanham com reverência a “Last Dance” de Luka Modrić, outro ídolo do clube se despede de forma mais discreta. Trata-se de Lucas Vázquez, que está de saída e tem sua situação quase despercebida pelos holofotes.

Com sua despedida ofuscada pela de Modrić, Lucas Vázquez acabou ficando em segundo plano no Real Madrid. A chegada de Trent Alexander-Arnold reforçou ainda mais essa sombra. No Mundial de Clubes, o espanhol jogou apenas 25 minutos - na estreia contra o Al-Hilal - e ficou no banco diante de Pachuca, Salzburg e Juventus.

Lucas Vázquez em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Assim como Modrić, Lucas Vázquez disputa sua última competição pelo clube. O Mundial também representa sua “Last Dance”, embora sem o mesmo reconhecimento. Com 401 partidas disputadas, o lateral é o 27º jogador com mais jogos na história do Real Madrid. Foram 10 anos de dedicação ao clube, com 23 títulos conquistados - um currículo que o coloca entre os nomes marcantes da era moderna dos merengues.

Lucas Vázquez em sua jornada de despedida pelo Real Madrid

Sem o protagonismo das estrelas, Lucas Vázquez sempre brilhou pela entrega. Contratado em 2015, após se destacar por empréstimo, chegou como ponta, mas se reinventou como lateral, alternando com Carvajal. Ganhou espaço pela versatilidade e pela disposição em fazer o "trabalho sujo", quase sempre em silêncio.

A chegada de Alexander-Arnold, já anunciada antes do início do Mundial, não altera a postura de Vázquez. Ele segue à disposição, como sempre esteve. Segundo pessoas do clube, “é um membro insubstituível da equipe. Sempre positivo, nunca negativo”. Caso não entre mais em campo nesta reta final, se despedirá após o torneio. E o clube promete realizar um evento à altura de sua trajetória. Afinal, Lucas Vázquez será, para sempre, mais um torcedor do Real Madrid.

