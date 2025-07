Mundial: brasileiros recebem salários milionários no Al-Hilal; veja valores

O confronto entre Fluminense e Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, também marca um encontro entre brasileiros — dentro e fora do campo. O time saudita conta com quatro jogadores nascidos no Brasil em seu elenco principal, todos com salários milionários e papel de destaque no projeto esportivo financiado pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde 2023, o Al-Hilal adotou uma estratégia agressiva no mercado e passou a atrair atletas com propostas muito acima da realidade brasileira. Entre os reforços estão nomes conhecidos da torcida brasileira e europeia, como Malcom e Renan Lodi, além das promessas Marcos Leonardo e Kaio César.

💸 Veja quanto ganham os brasileiros do Al-Hilal

Segundo dados do site Capology, os salários brutos anuais dos brasileiros no clube são os seguintes:

Malcom – € 18.000.000 (cerca de R$ 115,4 milhões )

– € 18.000.000 (cerca de ) Renan Lodi – € 6.000.000 (cerca de R$ 38,4 milhões )

– € 6.000.000 (cerca de ) Marcos Leonardo – € 5.100.000 (cerca de R$ 32,7 milhões )

– € 5.100.000 (cerca de ) Kaio César – € 1.530.000 (cerca de R$ 9,8 milhões)

📊 Comparativo com o futebol brasileiro

Para efeito de comparação, pouquíssimos atletas da Série A do Brasileirão recebem um salário mensal acima de R$ 1 milhão. Dos quatro brasileiros do Al-Hilal, apenas o jovem Kaio César recebe menos (R$ 815 mil).

continua após a publicidade

A presença desses atletas reforça o impacto da Arábia Saudita no mercado internacional e mostra como o país tem se tornado um destino atrativo não apenas para veteranos, mas também para jovens em ascensão.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.