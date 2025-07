Clube da Premier League anuncia contratação de Zépiqueno

Da Cidade de Deus, o nome de um personagem lendário da cenografia brasileira chegou à Premier League. Zépiqueno Redmond, batizado em homenagem ao icônico Zé Pequeno, do filme homônimo ao bairro carioca, foi oficializado nesta terça-feira (1) como reforço do Aston Villa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A contratação do jovem de 19 anos foi oficializada sem custos, já que o atleta findou vínculo com o Feyenoord antes da transferência rumo ao futebol inglês. O tempo de contrato não foi divulgado pela diretoria dos Leões.

continua após a publicidade

O movimento já estava previsto para acontecer no final de maio, sendo apenas oficializado nesta terça. O jogador se destacou pelo sub-19 do clube holandês, e chegou a fazer aparições pelo profissional, incluindo nos duelos diante de Milan e Inter de Milão, pela Champions League de 2024/25.

➡️ Aston Villa anuncia saídas de medalhões do elenco

🧠 Quem é Zépiqueno Redmond, novo reforço de clube da Premier League?

Nascido na Holanda, filho de pais surinameses, Zépiqueno Redmond ganhou o nome em homenagem ao personagem do filme brasileiro "Cidade de Deus" – sucesso internacional indicado ao Oscar em quatro categorias.

continua após a publicidade

- Meus pais viram o filme e me chamaram de Zépiqueno por causa dele. O personagem é um pouco mau, mas gostei - contou o atacante após estrear pelo Feyenoord, em novembro de 2024.

Zépiqueno Redmond foi anunciado pelo Aston Villa e disputará a Premier League na próxima temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de ter atuado apenas quatro vezes no Campeonato Holandês, o jovem já é visto como uma joia a ser lapidada. Zépiqueno atua como atacante versátil, com velocidade, potência física e capacidade para jogar em todas as posições do setor ofensivo.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.