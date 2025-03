No grupo D do Mundial de Clubes da Fifa, o Flamengo terá o Chelsea como grande adversário da primeira fase, e o lateral-esquerdo Alex Sandro tem grande expectativa para o duelo. Em entrevista para a Fifa, o jogador afirmou que a partida será diferente do que o clube está acostumado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

— Minha expectativa é grande. Sabemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando, também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles a que estamos acostumados. Mas como sempre, vamos fazer o nosso melhor e antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe — declarou Alex Sandro.

Flamengo no Mundial

O defensor disse que o elenco rubro-negro está "empolgado" para disputar o torneio. Segundo ele, a competição será régua para medir a diferença de nível entre o futebol da América do Sul e da Europa. Além disso, Alex Sandro projetou as ambições do Flamengo no Mundial.

continua após a publicidade

— Todos estão super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciarem esse tipo de sensação. Também, muitas vezes, aqui no Brasil se compara a qualidade, seja do Brasil com a América do Sul ou com a Europa. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso — disse o lateral-esquerdo.

— O Flamengo sempre teve o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse é sempre o nosso objetivo. Entrar nas competições, chegar ao fim, para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar — completou.

continua após a publicidade

Além do Chelsea, o Flamengo enfrentará Espérance, da Tunísia, e León, do México, no grupo D do Mundial de Clubes. O torneio acontece de 14 de junho até 13 de julho.

➡️ Bruno Henrique é homenageado no Flamengo e chora: ‘Venci’