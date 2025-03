Adversário do Botafogo no Mundial atinge marca histórica pelo Seattle Sounders

O atacante Jordan Morris, do Seattle Sounders, entrou para a história do clube ao atingir, neste mês de março, a marca de 87 gols com a camisa da equipe americana, tornando-se o maior artilheiro da história do time. O jogador de 30 anos estará no caminho do Botafogo no Mundial de Clubes.

Morris ultrapassou o atacante Raúl Ruidíaz, que defendeu o clube até dezembro de 2024. O mexicano disputou 176 jogos e marcou 86 gols, enquanto o atual 13 da equipe disputou 253 partidas e marcou 87 vezes.

- Momento especial. Estou imensamente grato e orgulhoso por esta conquista. Crescendo em Seattle, sendo um grande fã da equipa, jogando na academia, sabia que sempre quis entrar em campo pelo clube da minha cidade natal. É uma honra imensa. Mas agora, ser o maior marcador do clube é surreal -, disse Jordan.

- Obrigado aos meus colegas de equipa, funcionários e a todos os que me ajudaram a chegar até aqui, especialmente à minha família que me apoiaram durante toda a minha carreira. A minha esposa e o meu filho Theo são as minhas motivações e a razão pela qual o faço e estou tão grato pelo amor de todos eles. Obrigado, Seattle -, completou.

Na carreira, Jordan Morris também acumula passagens por Swansea City. Pela Seleção dos Estados Unidos, são 55 partidas e 11 gols marcados.

Jordan Morris estará no caminho do Botafogo de Renato Paiva no Mundial (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confronto diante do Botafogo no Mundial

O Seattle Sounders estreia no Mundial de Clubes diante do Botafogo, no Lumen Field, no dia 15 de julho. Em seguida, encara o Atlético de Madrid e PSG.

Já o Botafogo, após o confronto contra o Seattle Sounders, seguirá seus compromissos na competição no dia 19 de junho, quando enfrenta o PSG no Rose Bowl, em Los Angeles, Califórnia, às 22h.

Por fim, encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid em 23 de junho, às 16h, no mesmo estádio.