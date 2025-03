Reencontro? Cavani fala sobre possível duelo com Suárez no Mundial

O encontro entre Boca Juniors e Inter de Miami no Mundial de Clubes ainda é incerto, mas a possibilidade de Edison Cavani reencontrar o amigo Luis Suárez, agora como adversários, tem chamado a atenção.

Em entrevista para o site oficial da Fifa, o camisa 10 despistou sobre possíveis conversas com Luis Suárez em relação ao Mundial de Clubes, destacando que as mensagens entre eles não estavam relacionadas aos jogos, mas sim a assuntos pessoais, como o bem-estar das famílias.

- Com Luis, a gente conversou por outros motivos, trocamos mensagens sobre outras coisas. Para ver como as famílias estão e, bom, coisas mais pessoais nossas. Não tanto sobre os jogos, mas a gente percebe, sente toda essa movimentação (do futebol nos Estados Unidos) que se criou com a ida de Luis, de Leo [Lionel Messi], de outros jogadores de elite para a MLS - disse Cavani.

Segundo Cavani, essa mudança fez com que o ambiente no país fosse mais voltado para o futebol. O jogador acredita que eventos importantes, como o Mundial de Clubes, têm o poder de mobilizar ainda mais a população, criando uma atmosfera semelhante com a Copa do Mundo.

- Digamos que foi gerado algo nas pessoas, já que o futebol para eles não era o primeiro esporte, como é na grande parte do mundo. Mas acredito que com toda essa entrega que foi feita, hoje em dia se respira muito mais futebol lá. Jogar esse tipo de torneio tão importante vai mobilizar muita gente. Acredito que vai ser um ambiente de Copa do Mundo - completou.

Juntos, Suárez e Cavani formaram a dupla de ataque do Uruguai por 15 anos e são considerados a maior parceria da história do futebol uruguaio. Suárez disputou 138 jogos e marcou 69 gols pela Celeste. Já Cavani atuou em 163 partidas e balançou as redes 58 vezes.

Cavani é o principal nome do Boca Juniors no Mundial (Foto: Divulgação)

Presença do Boca Juniors no Mundial

O Boca Juniors garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2024, apesar de não ter conquistado a classificação direta para a Libertadores. A disputa da final da edição de 2023 contra o Fluminense, no Maracanã, garantiu pontos suficientes no ranking da Conmebol.

A eliminação do Nacional (Uruguai) nas oitavas de final da Libertadores diante do São Paulo foi crucial para a classificação do time argentino entre os 32.

Além de Cavani, o Boca Juniors possui um elenco repleto de jogadores renomados mundialmente, como os zagueiros Marcos Rojo, Gary Medel, Luis Advincula e o goleiro Serio Romero.