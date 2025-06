Jornalista revela segredo do Bayern contra o Flamengo: ‘Fez muita diferença’

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique teve um início longe do que idealizou o torcedor rubro-negro. Se existia alguma esperança de um iníco de jogo tranquilo, ela foi frustrada antes que o flamenguista mais otimista pudesse entrar no ritmo da partida.

Aos seis minutos, Pulgar marcou contra. Aos nove, Kane contou com o desvio de Léo Ortiz para ampliar o placar. Os brasileiros até diminuíram com Gerson, mas o Bayern logo fez o terceiro e apagou o que parecia ser o início de uma reação no primeiro tempo.

Em seu "X" pessoal, o jornalista Bruno Formiga fez uma análise do início do jogo e apontou a imposição física do Bayern de Munique como grande diferencial dos alemães no confronto.

- A imposição física do Bayern fez muita diferença neste primeiro tempo. Apesar dos erros do Flamengo, os caras pressionaram muito a saída, ganharam quase todos os duelos no alto e muita antecipação. Fora o controle ali no meio campo. Complicado.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Bayern com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

Escalação do Bayern de Munique

Por sua vez, os Bávaros têm mudanças no time titular. Na defesa, Konrad Laimer retorna à lateral direita, com Sasha Boey no banco de reservas, enquanto Josip Stabusuc assume a vaga de Raphael Guerreiro na esquerda. Além disso, Dayot Upamecano e Jonathan Tah, recém-contratado, formam a dupla de zaga pela primeira vez.

Na frente, Jamal Musiala está recuperado de dores musculares, mas fica no banco de reservas. Michael Olise deve assumir a função de meia-armador, enquanto Serge Gnabry ganha vaga entre os 11 iniciais.

Desta forma, o Bayern encara o Flamengo com a seguinte escalação: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Guerreiro; Kimmich, Goretzka e Olise; Coman, Kane e Gnabry.

