Renato Gaúcho exalta união e força do Fluminense no Mundial: ‘Queremos mais’

ORLANDO (EUA) – Após a classificação do Fluminense, vencendo o Al-Hilal por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho parabenizou o clube e contou bastidores das conversas com o elenco tricolor. Para o treinador, ter um ambiente saudável a amigável faz toda diferença em um time vencedor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

— Me chamam de gênio, dão banho, brincam (risos). Isso é uma família. A gente conversa bastante, trocamos ideias, sacaneamos uns aos outros, jogamos pingue-pongue, brincamos... É importante esse ambiente, porque nós estamos aqui há quase um mês longe e o nosso ambiente é maravilhoso, não tivemos nenhum tipo de problema — disse Renato Gaúcho, em entrevista coletiva.

— É assim. Na hora de brincar, a gente brinca, na hora de trabalhar, a gente trabalha. Na hora da seriedade, quando eles entram em campo, eles dão tudo de si e o resultado tá aí. Acho que todos os clubes que trabalhei/trabalho eu não abro mão do ambiente, ele é fundamental. Então, tá todo mundo se sentindo bem, quem tá jogando, e quem não tá entende e não dá pra todo mundo. Mas, quando ganha, ganha todo mundo. Demos mais um grande passo hoje, enorme.

continua após a publicidade

Renato Gaúcho: 'O Fluminense é o patinho feio'

Além de falar da força e união do Time de Guerreiros, Renato Gaúcho voltou a usar o Fluminense como"patinho feio" no Mundial de Clubes.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, durante jogo contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Palmeiras ou Chelsea? Renato Gaúcho revela preferência no Mundial

Ao analisar o cenário das quartas de final, com gigantes europeus como Real Madrid e Bayern de Munique, Renato usou a metáfora do "patinho feio" para definir a posição do Flu, ressaltando que a diferença é puramente financeira.

— É o "patinho feio", mas eu falo para vocês, o "patinho feio" perde de longe para esses clubes, com todo respeito a eles da Europa, em termos financeiros. Agora, dentro de campo é outra história. São 11 contra 11 e vai ganhar quem quer mais. Os outros clubes querem, mas nós queremos sempre mais. Estão todos de parabéns, vamos curtir e depois vamos para Nova Iorque fazer essa semifinal — finalizou.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Fluminense e Al-Hilal

O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules - Marcos Leonardo fez para os sauditas –, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais. O jogo aconteceu na tarde desta sexta-feira, feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Na próxima fase, o Tricolor não terá Freytes e Martinelli, que tomaram o segundo amarelo.