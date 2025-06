Guerrero prevê dificuldades do Bayern contra o Flamengo no Mundial

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, e um velho conhecido das duas torcidas espera um grande duelo no próximo domingo (29). Paolo Guerrero acredita em um "jogaço" no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e prevê dificuldades da equipe alemã em lida com a "malícia" do time brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bayern

— Tanto Bayern quanto Flamengo hoje passam por um momento muito bom. Acho que vai ser um jogaço! Pela característica de jogo do Bayern, eles não estão acostumados a enfrentar times sul-americanos. Pode ser que eles sofram com essa malícia para jogar — declarou Guerrero ao site da Fifa.

O peruano afirma que o Rubro-Negro precisará ter "sabedoria" para superar os Bávaros. Para o centroavante do Allianza Lima, o vencedor terá de "sair morto de campo".

continua após a publicidade

— O Flamengo tem que fazer um jogo de muita sabedoria, aproveitar os jogadores que eles têm, porque o Bayern vai fazer seu jogo, muito regular, um time muito qualificado. Um time alemão nunca pode se dar por vencido. Acho que os dois vão sofrer muito. Vai ser um jogo duro. Um dos dois para ganhar terá que sair morto de campo. E que vença o melhor! — avaliou o veterano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Guerrero é amigo de Kompany, técnico do Bayern

Além de ex-jogador do Bayern, Guerrero tem ligação especial com o treinador da equipe alemã. O atacante foi companheiro do treinador Vincent Kompany no Hamburgo, de 2006 a 2008, e conta que desde a época o ex-zagueiro tinha postura de líder.

continua após a publicidade

— Eu tenho uma amizade muito grande com o Vincent, o considero meu irmão. Eu estava há um mês no Hamburgo, ele chegou logo depois. Ele saiu do Anderlecht como a maior promessa do futebol belga, já era um grande profissional e um líder. Antes de entrar em campo, sempre tentava incentivar os companheiros. Já dava para ver a personalidade dele — disse o peruano.

— Ele não era de dar bronca em algum jogador, era de motivar, o tempo todo falar, estava presente a toda hora para ajudar algum companheiro que tenha perdido alguma bola ou alguma coisa. Dava para ver que era um menino muito dedicado, era determinado, com muita personalidade. Isso dava para copiar. Eu vinha da América do Sul, a gente é um pouco mais inseguro, e ele com pouca idade já se comportava como um adulto — completou.

Kompany se aposentou da carreira de atleta em 2020 e logo assumiu o comando técnico do Anderlecht. Guerrero revelou convite do amigo e ex-companheiro para se juntar à equipe belga, mas recusou, pois vivia boa fase no Internacional.

— Ele me ligou para ir para lá jogar. Eu tinha contrato e era impossível sair, estava fazendo muitos gols. Foi o ano em que eu me machuquei. Antes de me machucar, ele me ligou e eu falei: "Pô irmão, eu tenho contrato ainda". O Inter não me deixaria sair livre, seria muito difícil — revelou o atacante.

➡️ Ex-Flamengo e Bayern de Munique aponta caminhos para vitória Rubro-negra

Guerrero por Bayern e Flamengo

Paolo Guerrero chegou ao Bayern de Munique aos 19 anos, em 2002, e se juntou as categorias de base do clube. No ano seguinte, foi promovido à equipe B, pela qual fez 49 gols em 63 jogos. No ano seguinte, passou a receber oportunidades no time principal e entrou em campo em 45 oportunidades, com 13 bolas nas redes em duas temporadas. Em 2006, se transferiu ao Hamburgo.

Já experiente, em 2015, o peruano chegou ao Flamengo após fazer história no Corinthians. Com o manto sagrado, o centroavante disputou 113 partidas e fez 43 gols, além de 13 assistências. Se despediu do clube em 2018, após período afastado por doping.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes