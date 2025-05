Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (23), o técnico Pep Guardiola confirmou que Kyle Walker não fará parte do elenco do Manchester City no Mundial de Clubes. O lateral está emprestado ao Milan e não faz parte dos planos do clube inglês para a próxima temporada.

Saída de Kyle Walker do Manchester City

No dia 11 de maio, o Pep Guardiola afirmou que Walker pediu para deixar o City. O treinador disse que o desejo do lateral era de explorar outros mercados fora da Inglaterra e depois encerrar a carreira.

Walker chegou ao Manchester City em 2017/18 e ficou no clube até o meio desta temporada. Foram 319 partidas, seis gols marcados e 17 títulos, incluindo os seis troféus de Premier League e uma Champions League.

Durante a coletiva, Guardiola ainda falou que o City tem sorte em disputar o Mundial de Clubes e que tem como objetivo melhorar o nível da equipe na competição.

— É uma honra. Significa que temos sorte, porque na temporada passada fomos muito bem na Liga dos Campeões e no campeonato nacional. É um torneio novo e estou ansioso para jogar — disse Guardiola.

Objetivo do Manchester City no Mundial de Clubes

— Seria bom ganhar o torneio, não podemos negar, mas há outros 31 clubes que querem o mesmo. Vamos ver como terminamos a temporada, vamos ver como chegamos às partidas, todos juntos, e a partir daí veremos o que acontece — garantiu.

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, no dia 18 de junho, na Filadélfia.