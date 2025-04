Pep Guardiola, treinador do Manchester City, terá no Mundial de Clubes a chance de terminar a temporada 2024/25 de forma positiva. Após conquistar as últimas quatro títulos da Premier League nos últimos cinco anos, o clube comandado pelo espanhol não conseguiu atingir o desempenho apresentado nas temporadas mais recentes.

Brigando por uma vaga no G-4, o maior campeão da Inglaterra nos últimos anos ainda pode conquistar a FA Cup, título que será visto como pouco pela torcida que se acostumou com temporadas muito vitoriosas. Com a consciência de que o Manchester City passa por um ano ruim, Guardiola vê no Mundial de Clubes a chance de recomeçar um ciclo de forma positiva, mas não impõe a obrigação de conquistar o torneio para o elenco.

Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra (Foto: Justin Tallis/AFP)

"Quando inicio em uma competição como a Premier League, por exemplo, nunca começo pensando que vamos ganhar ou coisas do tipo. Então, um passo de cada vez, tentar jogar melhor do que jogamos na liga, chegar em melhores condições e ver o que acontecer", disse à DAZN.

Guardiola também ressaltou que a primeira edição do Mundial de Clubes no formato com 32 equipes será reunirá diferentes estilos de jogo na competição. Na primeira fase, o Manchester City enfrenta um time da África, um da Ásia e um da Europa, reforçando a diversidade dos estilos de jogo no futebol refletido em jogadores e clubes.

— O que está acontecendo hoje no futebol, até em campeonatos nacionais... são diferentes treinadores, de culturas diferentes e de diferentes estilos e formas de jogo. Você enfrenta times da Oceania, Ásia, América do Sul. Nem sempre é o mesmo estilo, são diferentes versões, diferentes tipos de jogadores. Isso é cultura e por isso é tão interessante — completou.

Com Guardiola, o Manchester City foi campeão mundial em 2024, ao derrotar o Fluminense na decisão por 4 a 0. O clube inglês viaja para os Estados Unidos em busca de seu segundo título intercontinental da história.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Manchester City x Wydad Casa Blanca (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Manchester City x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Juventus (ITA) x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium