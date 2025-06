Nesta terça-feira (23), todos os times do Grupo C do Mundial de Clubes entram em campo às 16h (de Brasília), em uma rodada decisiva que definirá os dois classificados às oitavas de final. O Bayern de Munique já está classificado e busca apenas confirmar a primeira colocação do grupo. Benfica e Boca Juniors disputam a outra vaga. O Auckland City, com duas derrotas e −16 de saldo, está eliminado.

Comemoração de Olise contra o Boca Juniors (Foto: Divulgação/ X)

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final da competição.

Pendurados Grupo C

🟨 Bayern de Munique

Goretzka

🟨 Benfica

Bajrami

Kökçü



Pavlidis

🟨 Boca Juniors

Advíncula

Ayrton Costa

Di Lollo

Rojo

Palacios

🟨 Auckland City

Nenhum

🔢 Situação do Grupo C

Bayern de Munique (6 pts | saldo +11): Classificado, garante a primeira colocação com um empate.

Benfica (4 pts | saldo +6):

Avança com vitória e empate. Em caso de derrota, precisa torcer para que o Boca Juniors não tire os 7 gols de vantagem no saldo.

Boca Juniors (1 pts | saldo −1):

Precisa vencer e torcer por derrota do Benfica; Além disso, precisa descontar 7 gols de saldo.

Auckland City (0 pt | saldo −16):

Eliminado.

📅 Jogos da rodada – 24/06, às 16h (de Brasília)

Benfica x Bayern de Munique – Bank of America Stadium

Auckland City x Boca Juniors – Geodis Park

